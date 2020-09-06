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В каком направлении мутирует коронавирус и что ждёт человечество - учёный

Просмотров:48 Опубликовано: Сегодня, 14:26
В каком направлении мутирует коронавирус и что ждёт человечество - учёный
Фото взято с сайта kp.ru
Один из ведущих мировых исследователей Георгий Базыкин в интервью kp.ru развенчал главные мифы о ковиде и рассказал, что нас ждет дальше, передает ИА «NewTimes.kz».

По словам Георгия Базыкина, в данное время неизвестно появятся ли более тяжелые формы болезни.

«С точки зрения эволюционной биологии у нас нет оснований считать, что коронавирус непременно станет «добрее» или «злее». Среди вирусов, долго сосуществовавших с человеком, есть как легкие – например, риновирусы, так и смертоносные – например, вирус оспы.

Да, возможны мутации, которые будут изменять, в том числе облегчать тяжесть заболевания, но они не обязательно будут закрепляться и распространяться. Мы не знаем точно, чего именно ожидать. Появятся ли изменения, вызывающие более тяжелые формы болезни, или, наоборот, более легкие — неизвестно. Предпосылок ни для того, ни для другого ученые сегодня не видят», — пояснил он.

По его словам, говорить о мутации вируса еще рано.

«Прямо сейчас мутации вируса – не самая большая проблема. Инфекция и так достаточно тяжелая и неприятная уже в том виде, в каком она есть. Нам надо попытаться победить тот вирус, который существует, не слишком отвлекаясь на беспокойство из-за возможных изменений его свойств в результате дальнейших мутаций», — сказал Базыкин.

Кроме того, ученый высказался о вакцине и об его пользе в борьбе с коронавирусом.

«Во-первых, надо подчеркнуть, что никакие из испытываемых сейчас вакцин не содержат в себе «живой» коронавирус. Поэтому можно говорить только о мутациях в том вирусе, который попадает в нас после вакцинации.

Если вакцина окажется неэффективной, то с ней может быть связан большой спектр разных проблем. Однако таких примеров, когда неэффективная вакцина приводила к возникновению более опасной формы вируса, история не знает.

Более насущные опасения — что прививка не будет работать, защищать от вируса или же что появятся отложенные нежелательные побочные эффекты. Чтобы удостовериться, что таких проблем нет, как раз нужны полноценные клинические исследования», — поделился он.


Источник: newtimes.kz
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