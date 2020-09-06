Девушку наказали в России за носки с «незаконным» рисунком

Она признала свою вину и избавилась от товара.



В российской Пензе суд назначил местной жительнице Юлии Котковой наказание за фото в Instagram и «Вконтакте». Она выставила изображение носков с рисунком конопли, сообщается в Telegram-канале «МБХ медиа».



Девушку оштрафовали на 4 000 рублей (25 520 тенге).



Суд установил, что фотографиями в соцсетях девушка «совершила незаконную рекламу растения, содержащего наркотические средства», так как картинки находились в открытом доступе. Коткова признана виновной в пропаганде наркотиков в интернете.



«Сама девушка вину признала и заявила, что носки уже выбросила», — пишет «МБХ медиа».



Похожий инцидент произошел ранее в республике Марий Эл (РФ). Полицейские изъяли в Волжске 136 пар носков с изображениями конопли, продавщицу оштрафовали на 40 тысяч рублей за пропаганду наркотиков.



Телеканал «Дождь» в январе 2020 года сообщал, что из-за наркотиков также оштрафовали на 800 тысяч рублей известное издание Лента.ру. Судья пришел к выводу, что в статье про легализацию марихуаны в Европе выражалась «допустимость и желаемость» употребления наркотиков.