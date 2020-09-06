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Девушку наказали в России за носки с «незаконным» рисунком

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:51
Девушку наказали в России за носки с «незаконным» рисунком
Фото: Лента.ру
Она признала свою вину и избавилась от товара.

В российской Пензе суд назначил местной жительнице Юлии Котковой наказание за фото в Instagram и «Вконтакте». Она выставила изображение носков с рисунком конопли, сообщается в Telegram-канале «МБХ медиа».

Девушку оштрафовали на 4 000 рублей (25 520 тенге).

Суд установил, что фотографиями в соцсетях девушка «совершила незаконную рекламу растения, содержащего наркотические средства», так как картинки находились в открытом доступе. Коткова признана виновной в пропаганде наркотиков в интернете.

«Сама девушка вину признала и заявила, что носки уже выбросила», — пишет «МБХ медиа».

Похожий инцидент произошел ранее в республике Марий Эл (РФ). Полицейские изъяли в Волжске 136 пар носков с изображениями конопли, продавщицу оштрафовали на 40 тысяч рублей за пропаганду наркотиков.

Телеканал «Дождь» в январе 2020 года сообщал, что из-за наркотиков также оштрафовали на 800 тысяч рублей известное издание Лента.ру. Судья пришел к выводу, что в статье про легализацию марихуаны в Европе выражалась «допустимость и желаемость» употребления наркотиков.


Источник: liter.kz
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