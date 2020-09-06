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Вычислен самый несчастливый возраст в жизни человека

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:02
Вычислен самый несчастливый возраст в жизни человека
Фото: Global Look Press/Frank May/picture alliance
Ученые Дартмутского колледжа и Национального бюро экономических исследований (США) выяснили, что наиболее несчастливый период человеческой жизни приходится на 47–48 лет.

В документе отмечается, что это не зависит от внешних факторов, а является следствием биохимических процессов в организме и уровня гормонов. Специалисты исследовали данные из 132 государств.

Они просили людей разных возрастов оценить свой уровень удовлетворенностью жизнью. Оказалось, что кривая счастья представляет собой латинскую букву U.

Так, самый счастливый период приходится на 18–20 лет, затем ситуация ухудшается и достигает своего пика примерно в 47–48 лет.

При этом отмечается, что у людей в развитых странах кризис наступает в 47 лет, в развивающихся — в 48 лет и два месяца, а в России, Китае и Мексике период глубокого уныния проявляется в 43 года.

Это состояние продолжается до 60 лет, после чего кривая снова начинает подниматься, и в 70 лет люди опять чувствуют наибольшее удовольствие от жизни.

В свою очередь, ученые выразили уверенность, что кризис среднего возраста имеет биологические причины, поскольку свойственен не только людям, но и человекообразным обезьянам.


Источник: iz.ru
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