В Белоруссии начались акции протеста

В Гродно люди стали собираться, 6 сентября, в разных частях города с 12:00, силовики проводят задержания.В белорусском городе Гродно 6 сентября начались стычки протестующих с ОМОН, силовики пустили в ход слезоточивый газ, передает zakon.kz со ссылкой на TUT.BY.В Гродно люди стали собираться в разных частях города с 12:00. Возле здания областной филармонии в Гродно собралась большая группа людей. Здесь же находятся сотрудники милиции, которые предупреждают участников митинга о том, что их протест "несанкционирован". Митингующие колонной двинулись на проспект Янки Купалы.Еще одна группа митингующих собралась на улице Островского. Там, по словам очевидцев уже были задержания.Кроме того, гродненцы собираются и на площади Советской, к которой также стянули силовиков.ОМОН распылил среди участников митинга слезоточивый газ.