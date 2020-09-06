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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Белоруссии начались акции протеста

Просмотров:286 Опубликовано: Сегодня, 18:52
В Белоруссии начались акции протеста
Фото: EPA/UPG
В Гродно люди стали собираться, 6 сентября, в разных частях города с 12:00, силовики проводят задержания.

В белорусском городе Гродно 6 сентября начались стычки протестующих с ОМОН, силовики пустили в ход слезоточивый газ, передает zakon.kz со ссылкой на TUT.BY.

В Гродно люди стали собираться в разных частях города с 12:00. Возле здания областной филармонии в Гродно собралась большая группа людей. Здесь же находятся сотрудники милиции, которые предупреждают участников митинга о том, что их протест "несанкционирован". Митингующие колонной двинулись на проспект Янки Купалы.

Еще одна группа митингующих собралась на улице Островского. Там, по словам очевидцев уже были задержания.

Кроме того, гродненцы собираются и на площади Советской, к которой также стянули силовиков.

ОМОН распылил среди участников митинга слезоточивый газ.



Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 20:09
Не понимаю, для чего протестующие заворачиваются во флаги? Это от недостатка креатива, или для картинки? Признак отсутствия интеллекта? Мне напоминает это ношение пионерских галстуков в советское время. Так же иррационально.
 
 

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