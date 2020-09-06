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На вокзале задержали «батюшку», который вёз сумку с человеческими останками

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:02
На вокзале задержали «батюшку», который вёз сумку с человеческими останками
Фото: instagram.com/advokat.ekaterina.kalyadina
В Красноярске на железнодорожном вокзале поймали пассажира с жутким багажом – в его сумке обнаружили человеческие кости. Мужчина рассказал полиции, откуда и куда вез останки.

Об инциденте в соцсетях рассказала юрист Екатерина Калядина. Она представляет интересы компании по обеспечению транспортной безопасности на вокзалах Красноярского края.

По словам Екатерины, все произошло 31 августа, когда пассажир, который представился священником, проходил в здание вокзала. Охрана увидела кости, когда просвечивала багаж на ленте-транспортере.

В караульном помещении выяснилось, что в сумке были кости разных людей. «Это было очевидно, так как останки тел повторялись», – пишет юрист.

Позже стало известно, что задержанный раскапывал могилы в Енисейске, собирал останки и продавал их как святые мощи в Санкт-Петербурге, утверждает Калядина. Возбуждено уголовное дело, мужчина дает признательные показания, сообщает юрист.

«ТВК Красноярск» не удалось оперативно получить комментарий по этому делу в полиции.


Источник: tvk6.ru
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