На вокзале задержали «батюшку», который вёз сумку с человеческими останками

В Красноярске на железнодорожном вокзале поймали пассажира с жутким багажом – в его сумке обнаружили человеческие кости. Мужчина рассказал полиции, откуда и куда вез останки.
Об инциденте в соцсетях рассказала юрист Екатерина Калядина. Она представляет интересы компании по обеспечению транспортной безопасности на вокзалах Красноярского края.
По словам Екатерины, все произошло 31 августа, когда пассажир, который представился священником, проходил в здание вокзала. Охрана увидела кости, когда просвечивала багаж на ленте-транспортере.
В караульном помещении выяснилось, что в сумке были кости разных людей. «Это было очевидно, так как останки тел повторялись», – пишет юрист.
Позже стало известно, что задержанный раскапывал могилы в Енисейске, собирал останки и продавал их как святые мощи в Санкт-Петербурге, утверждает Калядина. Возбуждено уголовное дело, мужчина дает признательные показания, сообщает юрист.
«ТВК Красноярск» не удалось оперативно получить комментарий по этому делу в полиции.
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