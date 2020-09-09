«Цифровой Казахстан... кайда?» - жертвы сельчан ради школьного обучения

Чтобы подключиться к Сети, школьники взбираются на высоту.Учебный год никак не может начаться для детей из пригорода Актобе. У сельских школьников просто нет доступа к интернету. Чиновники от образования обещали обеспечить такие семьи специальными роутерами. Но уже почти середина сентября, а онлайн-занятия в Акжаре-2 так и не стартовали.В соседней Атырауской области ситуация еще хуже: там дети вовсе вынуждены взбираться на крыши домов, чтобы подключиться к сети.8-летняя Айым в этом году перешла во второй класс. Но фактически у ребенка продолжаются каникулы. Вместе со старшей сестрой и братом-студентом девочка отстает от программы. Из-за карантина дорога в школу для Айым закрыта, а к онлайн-обучению нет доступа.В пригородном поселке, где живет семья, проблемы с интернетом. Сеть принимает только на центральной улице.– Смотрю уроки по телевизору, а потом пишу в тетради. Онлайн с учителем не занимаюсь. Интернета же нет у нас в поселке.Дистанционные занятия сорвались для десятка детей в поселке Акжар-2. И если сами учащиеся в силу возраста сохраняют спокойствие, то у родителей уже сдают нервы.По словам сельчан, провести интернет тут просят целых семь лет. Но за это время он появился лишь в нескольких домах. Да и у этих счастливцев из-за перегрузов сеть теперь еле ловит.– Все глухонемые, что ли, в этом мире?! «Цифровой Казахстан», «Цифровой Казахстан» – кайда?! Мы уже от времени отстали. Они не знают, что такое техника, что такое ноутбук, не знают, что такое компьютер! Все это дома есть, мы купили, но мы не можем пользоваться! Помогите, пожалуйста!К помощи взывают и сельчане в соседней Атырауской области. В Макатском районе, в селах Ескене и Таскескен, дети и вовсе взбираются на крыши домов, чтобы подключиться к интернету. Ближе к вечеру ребята сдают домашнее задание. Даже просто созвониться с учителем, который находится в другом ауле, для ребят проблема. Ведь сотовая связь тоже фактически недоступна. Родители недоумевают: о каких знаниях может идти речь в таких условиях?– С начала сентября дети не могут связаться со школой. Разве это учеба?! Чем все лето занимались чиновники? Они ведь знали заранее, что обучение будет дистанционно. Правда, чиновники утверждают, что не сидят без дела и ведут переговоры с оператором связи. Обещают провести интернет к каждому дому, но вот точных сроков не знают.Актюбинские чиновники заверяют, что в ближайшее время всем, у кого нет доступа к интернету, раздадут специальные роутеры. Заказ должен поступить на днях.Надежд полны и их коллеги из Атырау. Но вот почему об этом не позаботились до сентября, никто из специалистов объяснить так и не смог.