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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Миру предрекли новую пандемию

Просмотров:949 Опубликовано: Сегодня, 13:53
Миру предрекли новую пандемию
Фото © REUTERS / Carlo Allegri
Миллионы людей теряют доступ к здоровой пище, что чревато усугублением проблемы ожирения во всем мире и может вызвать новую глобальную пандемию, сообщает Bloomberg.

По прогнозам ООН, к концу этого года более 130 миллионов человек столкнутся с голодом, однако, в развитых странах гораздо более серьезную угрозу представляет ожирение.

За время пандемии коронавируса люди по всему миру лишались доходов, из-за чего вынуждены экономить на еде, выбирая вредные продукты, в частности, фастфуд.

Так, две трети британцев в настоящее время страдают от лишнего веса или ожирения. В итоге каждая седьмая смерть в стране вызваны нездоровым питанием, из-за чего постоянно растут расходы на медицину. Уточняется, что люди с лишним весом более склонны к диабету, сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям.

В настоящее время, по подсчетам ООН, три миллиарда человек по всему миру не могут себе позволить здоровое питание, что создает предпосылки для появления лишнего веса. Это, в свою очередь, сродни новой пандемии.

Если не предпринять меры, то из-за лишнего веса и вызванных им проблем со здоровьем, в следующем десятилетии расходы на здравоохранение в мире вырастут на 1,3 триллиона долларов в год.


Источник: kazpravda.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Юрий Спассков
 А. Шумеров (Посетители) Сегодня, 16:48
Миллионы людей теряют доступ к здоровой пище


вынуждены экономить на еде, выбирая вредные продукты, в частности, фастфуд.


В настоящее время, по подсчетам ООН, три миллиарда человек по всему миру не могут себе позволить здоровое питание, что создает предпосылки для появления лишнего веса. Это, в свою очередь, сродни новой пандемии.


Не зарешал рыночек. Экономия на каждом этапе производства продуктов питания само собой будет отражаться на их качестве! Посмотрите на местную "молочку"! Одно название! А люди покупают и едят, потому что нормальное - дорого!

Купил недавно мороженое... Это конечно просто жесть. Это какая то краска с непонятного рода субстанцией!

Какие подтянутые и стройные ребята и девушки были во времена СССР, а сегодня что? Жиробасы с айфоном во рту! Сейчас ещё и школу отменили, физкультуры даже той же теперь не будет и проблема будет расти как снежный ком.

Верните ГОСТы, верните школьную физ подготовку! Верните, наконец, нам нашу страну! Ну неужели вы не видите что не канает то как сейчас!? Не получилось за 30 лет НИЧЕГО, даже малого не получилось!
 
 

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