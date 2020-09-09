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Умершую 20 лет назад лошадь Пржевальского клонировали в США

Просмотров:178 Опубликовано: Сегодня, 14:43
Умершую 20 лет назад лошадь Пржевальского клонировали в США
Фото: reviverestore.org
В США клонировали лошадь Пржевальского, умершую около 20 лет назад. Об этом сообщается на сайте компании Revive & Restore, специализирующейся на сохранении и восстановлении генетических данных исчезающих животных, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Центр Азия.

Жеребенок по кличке Курт, названный в честь патолога и генетика Курта Бениршке, появился на свет в начале августа в зоопарке Сан-Диего в Калифорнии. Revive & Restore совместно с фирмой ViaGen смогла восстановить ген, замороженный в 1980 году.

"Это были клетки жеребца, родившегося в 1975-м в Великобритании, которого привезли в США в 1978 году. Он прожил до 1998-го", - рассказали в пресс-службе организации.

Американский биолог Бен Новак написал в своем Twitter, что это первое клонирование лошади Пржевальского за последние 17 лет и научный прорыв.

В настоящее время в мире насчитывается около 2 тысяч лошадей, рожденных от 12 особей лошади Пржевальского и спасенных в 1990-х от абсолютного вымирания. Жеребенок Курт стал надеждой на то, что в будущем ученые смогут восстановить популяцию краснокнижных животных.

Лошадь Пржевальского - единственная дикая лошадь в природе. Первым, кто впервые встретился с ней, был русский исследователь и географ Николай Пржевальский в 1878 году, а описал данный вид зоолог Иван Поляков в 1881-м.



Источник: tengrinews.kz
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