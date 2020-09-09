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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Индонезии за нарушение масочного режима кладут в гроб

Просмотров:293 Опубликовано: Сегодня, 17:03
В Индонезии за нарушение масочного режима кладут в гроб
Фото Jakarta Post
В Индонезии нарушителей масочного режима возят на катафалках и укладывают в гроб. Об этом сообщает местное издание Jakarta Post.

В городе Проболинго в провинции Восточная Ява 50 торговцев с местного рынка уложили в гроб и прокатили на катафалке, потому что во время проверки они оказались без масок. Им выдали маски и погрузили в катафалк, в котором находится пустой гроб для перевозки тел умерших от COVID-19. Некоторые нарушители получили в наказание три месяца уборки рынка и очистки канализационных траншей.

В столице Индонезии Джакарте нарушителей помещали в бутафорские гробы. Их можно было беспрепятственно фотографировать, а нарушителю при этом разрешалось закрывать лицо.

Власти признали эти действия незаконными.


Источник: belta.by
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Комментарии ( 1 )

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  • ODUVANCHIK
  • Сергей Владимиров
 mer (Посетители) Сегодня, 18:19
Вот вам СМИ,и действия властей по наказанию людей за несоблюдение карантинных мер,мир сходит с ума.
 
 

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