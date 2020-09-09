Локдауны выходного дня сохранят в Казахстане — Цой

Как отметил министр, на фоне стабилизации ситуации с коронавирусом в нашей стране, в ряде стран Европы и Азии с начала августа наблюдается резкий рост распространения COVID-19.
Отдельные ограничительные меры и локдауны выходного дня будут сохранены в Казахстане, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.
Благодаря введенным строгим ограничительным мерам, с 5 июля наблюдается снижение дефицита коек, поликлиники перешли в формат обслуживания на дому. Вместе с тем на фоне стабилизации ситуации в нашей стране в ряде стран Европы и Азии с начала августа наблюдается резкий рост распространения КВИ. Например, рост заболеваемости наблюдается в Италии, Австрии, Испании, Германии и Турции, — сказал Цой. Он добавил, что в странах СНГ средний прирост составил 0,5 %, что в 5 раз выше, чем в Казахстане.
На сегодня, по его словам, в борьбе с КВИ важна роль общества в вопросах того, как оно поддерживает меры профилактики.
На заседании отметили, что в Швейцарии исключили Казахстан из списка стран, по возвращении из которых необходимо соблюдать карантин.
При этом люди, прибывающие в Швейцарию из других стран, помещаются на карантин. Список этих стран обновляется. Это свидетельствует о правильной тактике борьбе с КВИ. Для сохранения положительной динамики сохраняются некоторые ограничительные мероприятия и локдауны выходного дня, — заявил Цой. В целом, по его информации, достигнута устойчивая эпидемситуация. На 9 сентября зарегистрировано 106 498 больных, за последние сутки зарегистрировано 73 человека с положительным результатом КВИ.
Лечение получают 4 810, выписано 100 042 или 98 % пациентов. Умерло 1 646. Вместе с тем зарегистрировано 28 228 вероятных случаев КВИ с ПЦР минус, — заключил министр здравоохранения.
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