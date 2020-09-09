Вкладчики не получат пенсионные накопления на руки - Минтруда

Представитель Министерства труда и соцзащиты Виктория Шегай в прямом эфире Tengri TV, рассказала, как будут выдаваться пенсионные накопления для покупки жилья, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По словам Виктории Шегай, наличными пенсионные деньги выдаваться не будут.



"Будут единые операторы, которые будут обеспечивать целевую направленность средств. То есть, если говорим, будут ли получать вкладчики, которые желают приобрести пенсионные накопления на руки, - нет. Оператором в части улучшения жилищных условий предлагается рассматривать "Отбасы банк", это сегодняшний Жилстройсбербанк Казахстана, через который будет осуществляться целевая направленность этих денег", - сказала директор Департамента политики социального страхования, базового социального и пенсионного обеспечения Виктория Шегай.



Напомним, с 2021 года казахстанцы смогут досрочно снять часть своих пенсионных вкладов. На это могут рассчитывать те, у кого накоплено достаточно денег в ЕНПФ. "Порог достаточности" составляет от 1,7 миллиона тенге и зависит от возраста. Чем старше вкладчик - тем выше "порог достаточности".