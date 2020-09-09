«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 09 Сентября
+23...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 423.54 KZT
  • €1 = 499.4 KZT
  • 1 RUB = 5.55 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Вкладчики не получат пенсионные накопления на руки - Минтруда

Просмотров:257 Опубликовано: Сегодня, 10:52
Вкладчики не получат пенсионные накопления на руки - Минтруда
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Представитель Министерства труда и соцзащиты Виктория Шегай в прямом эфире Tengri TV, рассказала, как будут выдаваться пенсионные накопления для покупки жилья, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам Виктории Шегай, наличными пенсионные деньги выдаваться не будут.

"Будут единые операторы, которые будут обеспечивать целевую направленность средств. То есть, если говорим, будут ли получать вкладчики, которые желают приобрести пенсионные накопления на руки, - нет. Оператором в части улучшения жилищных условий предлагается рассматривать "Отбасы банк", это сегодняшний Жилстройсбербанк Казахстана, через который будет осуществляться целевая направленность этих денег", - сказала директор Департамента политики социального страхования, базового социального и пенсионного обеспечения Виктория Шегай.

Напомним, с 2021 года казахстанцы смогут досрочно снять часть своих пенсионных вкладов. На это могут рассчитывать те, у кого накоплено достаточно денег в ЕНПФ. "Порог достаточности" составляет от 1,7 миллиона тенге и зависит от возраста. Чем старше вкладчик - тем выше "порог достаточности".


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
А. Шумеров (Посетители) Сегодня, 11:39
Да ладно Вам!

Любой коммерсант за зелёную бумажку выдаст накладные, что мол я купил стройматериалы и обналичит лавандос.

Плодородная почва для мошенничества и спекуляций.

Доступ к пенсионному фонду должен быть у каждого гражданина и в любое время. Не хочу - не откладываю на пенсию вообще! Хочу откладываю и снимаю когда хочу. Базовая пенсия от государства должна быть 42 500 любому старику, если трудовой стаж хотя бы 10 лет за всю жизнь. Остальные - лесом и это справедливо!

А то что делают сейчас это смех да и только. Что бы СВОИ ЖЕ бабуленции забрать нужно одним отдать 10%, другим за обналичку 10%.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика