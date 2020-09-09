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Трату пенсионных накоплений на ремонт придётся подтверждать

Просмотров:164 Опубликовано: Сегодня, 11:05
Трату пенсионных накоплений на ремонт придётся подтверждать
Фото:elements.envato.com
Представитель Министерства труда и соцзащиты Виктория Шегай рассказала, как будут выдаваться пенсионные накопления на ремонт, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Когда мы говорим о ремонте, речь идет о приобретении строительных материалов, оплаты работы и услуг, связанных с ремонтом этого жилья. И если мы говорим о том, как будет отслеживаться целевое использование именно на ремонт, то сегодня такие программы есть в банках второго уровня.

Это происходит так: когда вы приобретаете определенные виды строительных материалов или заключаете договор о выполнении работ по ремонту жилища, то все эти документы являются подтверждением целевого использования выделенных вам денег. Примерно такой механизм будет. Их необходимо тоже подтверждать. Единым оператором будет Жилстройсбербанк", - сказала директор Департамента политики социального страхования, базового социального и пенсионного обеспечения Виктория Шегай.

Ранее сообщалось, что с 2021 года казахстанцы смогут досрочно снять часть своих пенсионных вкладов. На это могут рассчитывать те, у кого накоплено достаточно денег в ЕНПФ. "Порог достаточности" составляет от 1,7 миллиона тенге и зависит от возраста. Чем старше вкладчик - тем выше "порог достаточности".


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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А. Шумеров (Посетители) Сегодня, 11:44
Что то акулы уже который день месяц крутятся вокруг наших пенсионных денег! И так и так подплывают и стой стороны и с этой! Всё хотят откусить кусок побольше.

И откусят же - а как же!

Если бы у меня была СЕГОДНЯ возможность снять свои пенсионные (которые, кстати в 2012 году похудели вдруг на 400 тыщ по непонятным причинам), речь идёт о сумме около 2,8 млн то всего! Так вот если бы мне дали их снять, я бы завтра подал бы объявление на продажу квартиры и гаража и чухнул бы отсюда что только пятки бы сверкали уже через месяц.

Мы уже привыкли жить так, как живём, и не замечаем уже ничего, а ведь это конкретный Бангладешь тут у нас. Только ещё и деревья не поливают нифига.

Я не плакаюсь и не жалуюсь, но с каждым годом становится душнее жить реально! Цены растут, зарплаты растут в разы медленней и за работу, сказать по-правде вообще не платят! Платят за спекуляцию и если будешь других дурить - вот тогда бабла подобьешь! А вот я не хочу никого обманывать и спекуляцией заниматься тоже себе не позволю и вообще считаю что человек должен быть другому человеку помощью, а не волком!
 
 

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