Трату пенсионных накоплений на ремонт придётся подтверждать

Представитель Министерства труда и соцзащиты Виктория Шегай рассказала, как будут выдаваться пенсионные накопления на ремонт, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Когда мы говорим о ремонте, речь идет о приобретении строительных материалов, оплаты работы и услуг, связанных с ремонтом этого жилья. И если мы говорим о том, как будет отслеживаться целевое использование именно на ремонт, то сегодня такие программы есть в банках второго уровня.



Это происходит так: когда вы приобретаете определенные виды строительных материалов или заключаете договор о выполнении работ по ремонту жилища, то все эти документы являются подтверждением целевого использования выделенных вам денег. Примерно такой механизм будет. Их необходимо тоже подтверждать. Единым оператором будет Жилстройсбербанк", - сказала директор Департамента политики социального страхования, базового социального и пенсионного обеспечения Виктория Шегай.



Ранее сообщалось, что с 2021 года казахстанцы смогут досрочно снять часть своих пенсионных вкладов. На это могут рассчитывать те, у кого накоплено достаточно денег в ЕНПФ. "Порог достаточности" составляет от 1,7 миллиона тенге и зависит от возраста. Чем старше вкладчик - тем выше "порог достаточности".