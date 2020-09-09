Проверить финдеятельность МОН и призвать Аймагамбетова к ответу требуют в мажилисе

Астана. 9 сентября. КазТАГ – Проверить финансовую деятельность министерства образования и науки, также призвать главу МОН Асхата Аймагамбетова к ответу потребовала депутат мажилиса Дания Еспаева.



«Фракция «Акжол» неоднократно обращала внимание министерства образования и правительства на неудовлетворительное состояние цифровизации в образовании, отсутствие устойчивого интернета во многих школах, провалы в реализации образовательных проектов. Недоработки в сфере информатизации образования особенно болезненно отразились в период ЧП в связи с коронавирусом, когда при переходе на дистанционное обучение фактически без уроков остались тысячи детей. Выяснилось, что все наши предыдущие сигналы об отсутствии интернета в тысячах сел и аулов, о недостатке технического оснащения школ, об унизительных лазаниях родителей и учителей на крыши и деревья – правда, а бодрые ответы чиновников – не правда», - сказала Еспаева, озвучивая депутатский запрос на имя премьер-министра в среду.



При этом она подчеркнула, что многодетные родители по-прежнему жалуются на то, что их дети не могут нормально учиться дистанционно, потому что у них один смартфон на всех, а во многих регионах, включая город Каскелен, расположенный в 24 км от Алматы, нет устойчивой интернет-связи.



«Но тогда куда ушли выделенные государством средства? Это далеко не риторический, а вполне конкретный вопрос, который мы поставили в июле перед министром образования. Начиная с 2016 года в систему образования были направлены трансферты из республиканского бюджета на сумму около Т28 млрд, из них Т12 млрд - на приобретение мультимедийного оборудования для 6152 школ, Т16,5 млрд - на обеспечение скоростным интернетом 7160 школ и на подключение цифровых образовательных ресурсов. В 2017 году по инициативе МОН привлечен займ Всемирного банка на сумму $67 млн на проект модернизации среднего образования. Цель проекта – выравнивание качества образования между сельскими и городскими школами. Для чего было принято решение об оснащении 5 тыс. школ мультимедийным оборудованием. Планировалось что все школы будут оснащены компьютерами и огртехникой, а главное – для всех школ с низкой скоростью интернета планировалась поставка оборудования для обеспечения устойчивой беспроводной связи», - отметила Еспаева.



Тем не менее, по ее словам, до сих пор, на третий год проекта, не объявлен конкурс на приобретение компьютеров и оборудования для обеспечения интернетом сельских школ, не разработаны даже технические задания.



«Между тем уже третий год Казахстан платит комиссию за резервирование займа около $160 тыс. из бюджета за то, что МОН не обеспечил школы информатизацией и беспроводным интернетом. Но это еще не все - в июле текущего года МОН обратился к правительству за новым финансированием на Т72,4 млрд на оснащение школ оборудованием для цифровизации доступности школьных занятий онлайн через интернет», - подчеркнула депутат.



Как сообщила Еспаева, в письме от 29 июля депутаты просили министра ответить с чем связано неисполнение международного займа на $67 млн, кто из ответственных лиц МОН был его инициатором, из чьих средств оплачивается неустойка по неиспользуемым средствам, которые на сегодня составляют более $300 тыс. Кроме того, депутаты потребовали от министра ответов о том, кто и какую ответственность понесет за срыв проекта по цифровизации школ, как были освоены средства, выделяемые местными управлениями образования на информатизацию школ с 2016 года, проводилась ли проверка эффективности их использования, как МОН оценивает достигнутые результаты и кто должен ответить за провалы дистанционного обучения?



Поскольку ответ не был получен в установленный законом месячный срок, депутаты потребовали обязать министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова предоставить ответ на поставленные вопросы и привлечь к ответственности должностных лиц МОН, уклоняющихся от предоставления депутатам запрошенной информации. Кроме того, они потребовали поручить комитету финансового контроля министерства финансов РК провести проверку использования средств, выделенных на цифровизацию образования и дистанционного обучения, включая причины неиспользованных средств внешнего займа Всемирного банка, а также назначить проверку эффективности использования бюджетных средств и средств, привлеченных от имени государства по аналогичным основаниям.



Ранее сообщалось, что школьники сел Ескене и Таскескен Макатского района в Атырауской области проводят по несколько часов в день на крышах домов, потому что там плохо работает мобильная связь и интернет, что усложняет дистанционное обучение.