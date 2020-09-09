Когда дети смогут вернуться в школы - МОН

Вице-министр образования и науки Шолпан Каринова высказалась о возвращении детей в школы, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Работа по возобновлению работы школ также нас очень волнует, наших педагогов, наших детей и родителей. Мы тоже очень беспокоимся, очень сильно хотим, чтобы школы открылись. Свои предложения мы Минздраву предложили, несколько вариантов формата возобновления работы школ есть", - рассказала Каринова на онлайн-брифинге СЦК.



По словам вице-министра, наиболее приемлемый формат будет предусмотрен после принятия соответствующего решения главного санитарного врача страны.



"Мы, естественно, так же, как и все население нашей страны, руководствуемся именно этим распоряжением. При этом мы в рабочей группе совместно с представителями Минздрава ежедневно отрабатываем все вопросы. Еще раз хочу подчеркнуть, что дистанционное обучение - это вынужденный формат обучения и мы все будем стараться возобновить работу в штатном режиме всех наших организаций образования", - добавила Шолпан Каринова.



Вице-министр подчеркнула, что возвращение детей в школы возможно лишь после соответствующего разрешения главного государственного санитарного врача Казахстана.



"На самом деле мы, как и наши родители, хотим возобновить в штатном режиме работу школ. Несколько вариантов нами предложены. В каждом регионе ситуация разная. Нами предложено открывать школы по решению акиматов, по согласованию санврачей территорий. Это самый правильный подход. Такое решение предлагается. Кроме того, по возобновлению школ также нами меры предложены, но сейчас я их озвучивать не буду. Мы должны беспокоиться о здоровье наших детей. Поэтому мы дополнительно проинформируем", - заключила вице-министр образования и науки.



Ранее депутаты Мажилиса выступили с критикой в адрес министерств образования и науки и здравоохранения. Они потребовали вернуть традиционное обучение для школьников.