Два агентства созданы в Казахстане указом Токаева

Два государственных органа образованы в Казахстане. Соответствующий указ подписал Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"В соответствии с подпунктом 5 статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать:
1) Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий Министерства национальной экономики Республики Казахстан в сферах стратегического планирования и государственной статистической деятельности с наделением его функциями и полномочиями по:
разработке подходов к осуществлению реформ, проектов нормативных правовых актов, необходимых для осуществления реформ, а также по мониторингу и оценке хода их реализации; координации деятельности государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора при подготовке документов системы государственного планирования, а также по согласованию, мониторингу и оценке хода их реализации; согласованию предложений государственных органов, направленных на совершенствование системы государственного управления; стратегическому прогнозированию и проведению анализа развития страны и международной ситуации; координации работы в сфере ведомственной статистики; координации работ по проведению ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы;
2) Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий Министерства национальной экономики Республики Казахстан в сфере защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности на соответствующих товарных рынках, контроля и регулирования деятельности, отнесенной к сфере государственной монополии.
(...)
6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
7. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания", – гласит текст документа.
Кроме того, этим указом Правительству поручается обеспечить перераспределение штатной численности государственных органов и подведомственных им организаций; передачу Комитета по статистике МНЭ РК с соответствующей штатной численностью в ведение Агентства по стратегическому планированию и реформам РК с последующим преобразованием его в Бюро национальной статистики.
Агентство по стратегическому планированию и реформам РК и Агентство по защите и развитию конкуренции РК определяются правопреемниками прав и обязательств Министерства национальной экономики РК в пределах передаваемых функций и полномочий. Оба агентства будут непосредственно подчинены и подотчетны Президенту РК.
Администрации Президента РК поручено в месячный срок внести на рассмотрение Токаеву проекты положений об образованных агентствах и их структурах; предложения по перераспределению штатной численности от реорганизуемых государственных органов в образованные агентства, а также по системе оплаты труда их работников.
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