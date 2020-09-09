Два агентства созданы в Казахстане указом Токаева

Два государственных органа образованы в Казахстане. Соответствующий указ подписал Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.



"В соответствии с подпунктом 5 статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления ПОСТАНОВЛЯЮ:



1. Образовать:



1) Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий Министерства национальной экономики Республики Казахстан в сферах стратегического планирования и государственной статистической деятельности с наделением его функциями и полномочиями по:



разработке подходов к осуществлению реформ, проектов нормативных правовых актов, необходимых для осуществления реформ, а также по мониторингу и оценке хода их реализации;

координации деятельности государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора при подготовке документов системы государственного планирования, а также по согласованию, мониторингу и оценке хода их реализации;

согласованию предложений государственных органов, направленных на совершенствование системы государственного управления;

стратегическому прогнозированию и проведению анализа развития страны и международной ситуации;

координации работы в сфере ведомственной статистики;

координации работ по проведению ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы;



2) Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий Министерства национальной экономики Республики Казахстан в сфере защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности на соответствующих товарных рынках, контроля и регулирования деятельности, отнесенной к сфере государственной монополии.



(...)



6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.



7. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания", – гласит текст документа.



Кроме того, этим указом Правительству поручается обеспечить перераспределение штатной численности государственных органов и подведомственных им организаций; передачу Комитета по статистике МНЭ РК с соответствующей штатной численностью в ведение Агентства по стратегическому планированию и реформам РК с последующим преобразованием его в Бюро национальной статистики.



Агентство по стратегическому планированию и реформам РК и Агентство по защите и развитию конкуренции РК определяются правопреемниками прав и обязательств Министерства национальной экономики РК в пределах передаваемых функций и полномочий.

Оба агентства будут непосредственно подчинены и подотчетны Президенту РК.



Администрации Президента РК поручено в месячный срок внести на рассмотрение Токаеву проекты положений об образованных агентствах и их структурах; предложения по перераспределению штатной численности от реорганизуемых государственных органов в образованные агентства, а также по системе оплаты труда их работников.

