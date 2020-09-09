«АвтоВАЗ» выпустил новую версию Lada 4x4

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску новой версии внедорожника Lada 4×4, которая получила название Black. Об этом 9 сентября сообщает паблик «ВКонтакте» AvtoVAZ News.



Отмечается, что с конвейера сошли первые 10 автомобилей в трех- и пятидверном исполнении. Новая версия отличается черной окраской кузова. Также внедорожник получил темные матовые легкосплавные диски. На передних крыльях присутствуют шильдики Black.



Кроме этого, внедорожник оснастили противотуманными фарами, интегрированными в передний бампер. В черном цвете также выполнен и интерьер новинки.



Под капотом установлен 1,7-литровый 83-сильный двигатель, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Цены на новинку и дата начала продаж пока неизвестны.



6 апреля сообщалось, что дочернее предприятие «АвтоВАЗа» фирма «ВИС-Авто» начала выпуск специальной версии внедорожника Lada 4×4.