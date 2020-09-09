«АвтоВАЗ» выпустил новую версию Lada 4x4

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску новой версии внедорожника Lada 4×4, которая получила название Black. Об этом 9 сентября сообщает паблик «ВКонтакте» AvtoVAZ News.
Отмечается, что с конвейера сошли первые 10 автомобилей в трех- и пятидверном исполнении. Новая версия отличается черной окраской кузова. Также внедорожник получил темные матовые легкосплавные диски. На передних крыльях присутствуют шильдики Black.
Кроме этого, внедорожник оснастили противотуманными фарами, интегрированными в передний бампер. В черном цвете также выполнен и интерьер новинки.
Под капотом установлен 1,7-литровый 83-сильный двигатель, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Цены на новинку и дата начала продаж пока неизвестны.
6 апреля сообщалось, что дочернее предприятие «АвтоВАЗа» фирма «ВИС-Авто» начала выпуск специальной версии внедорожника Lada 4×4.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.