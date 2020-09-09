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«АвтоВАЗ» выпустил новую версию Lada 4x4

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:55
«АвтоВАЗ» выпустил новую версию Lada 4x4
Фото: vk.com/avtovaznewsspb
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску новой версии внедорожника Lada 4×4, которая получила название Black. Об этом 9 сентября сообщает паблик «ВКонтакте» AvtoVAZ News.

Отмечается, что с конвейера сошли первые 10 автомобилей в трех- и пятидверном исполнении. Новая версия отличается черной окраской кузова. Также внедорожник получил темные матовые легкосплавные диски. На передних крыльях присутствуют шильдики Black.

Кроме этого, внедорожник оснастили противотуманными фарами, интегрированными в передний бампер. В черном цвете также выполнен и интерьер новинки.

Под капотом установлен 1,7-литровый 83-сильный двигатель, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Цены на новинку и дата начала продаж пока неизвестны.

6 апреля сообщалось, что дочернее предприятие «АвтоВАЗа» фирма «ВИС-Авто» начала выпуск специальной версии внедорожника Lada 4×4.


Источник: iz.ru
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