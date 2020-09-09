На берегу Каспия обнаружен убитый тюлень

Много дури, выходите на кабана с копьем, на волка - Еркинбаев.



И вновь жестокость по отношению к животным. В этот раз на побережье Каспия найден убитый тюлень, сообщает zakon.kz.



Об этом на своей странице в Instagram сообщил председатель правления АО НК "Kazakh Tourism" Ержан Еркинбаев.



Он отметил, что у казахстанцев много дури.



Объехал побережье Каспийского моря в Мангистау, понял, что тюленей тут реально убивают. Тело, которое лежит передо мной, имеет два прокола, видно, что убивали. Зачем? Это животное и так передвигается, как инвалид, зачем его трогать? Много дури, выходите на кабана с копьем, на волка... Чморики вы! - написал Еркинбаев.