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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

На берегу Каспия обнаружен убитый тюлень

Просмотров:290 Опубликовано: Вчера, 22:15
На берегу Каспия обнаружен убитый тюлень
Фото: instagram.com
Много дури, выходите на кабана с копьем, на волка - Еркинбаев.

И вновь жестокость по отношению к животным. В этот раз на побережье Каспия найден убитый тюлень, сообщает zakon.kz.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил председатель правления АО НК "Kazakh Tourism" Ержан Еркинбаев.

Он отметил, что у казахстанцев много дури.

Объехал побережье Каспийского моря в Мангистау, понял, что тюленей тут реально убивают. Тело, которое лежит передо мной, имеет два прокола, видно, что убивали. Зачем? Это животное и так передвигается, как инвалид, зачем его трогать? Много дури, выходите на кабана с копьем, на волка... Чморики вы! - написал Еркинбаев.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 3 )

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Лия (Посетители) Вчера, 23:35
Испанский стыд....

А ведь карма работает. Убивают беззащитных тюленей, аукнется через несколько лет, а то и раньше.
Всевышний никогда не спешит.
 
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babe (Посетители) Вчера, 23:12
Что там говорить, тут люди в людей кидают камнями
 
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  • Neo_85
  • Лия
 СБК (Посетители) Вчера, 22:30
Это прекратится, только когда акимом назначат не местного. Когда он начнёт программу по культурному перевоспитанию коренного населения! Я недавно переехал сюда, но уже в шоке от тех (и их потомков), кто изначально жил здесь. Я сам казах, но местные – это не казахи! Абсолютное бескультурье, харкают везде днём и ночью, чихают на улице так, как будто последние мозги выхаркивают – с таким криком и рёвом, как будто они в своём уличном туалете! А дети их? Я таких матов от 20-ти летних не слышал, как от местных, 10-ти летних бабуинов! Видимо, дома у них так принято, что разговаривают друг с другом только на матах! «Бабуины», одним словом. А так, они и дальше будут крушить зелёные насаждения, убивать просто так тюленей и т.д. Одно слово – «отдай» (Ну, умные поняли)
 
 

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