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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Над миром нависла угроза продуктового кризиса

Просмотров:433 Опубликовано: Сегодня, 18:16
Над миром нависла угроза продуктового кризиса
Фото: АР
Коронавирус ударил по поставкам удобрений и семян, а также ограничил приток сезонной рабочей силы, которая обеспечивает своевременный сбор урожая.

Из-за нарушения цепочек поставок на фоне пандемии коронавируса, дождей и засух, вирусов, поражающих скот, а также ослабления доллара, над миром нависла угроза продовольственного кризиса, сообщает zakon.kz.

Дефицита продуктов питания в мире, в целом, не наблюдается, но стоимость еды растет. По данным ООН, в августе 2020 года стоимость продуктов питания выросла третий месяц подряд и достигла своего максимального значения с февраля, - утверждает CBNC.
По информации Китайского бюро статистики, цены на еду в КНР в августе взлетели более чем на 11 процентов по сравнению с августом прошлого года. Причиной стала африканская чума свиней, которая резко сократила поголовье животных в Китае и привела к росту стоимости свинины на 50 процентов. Кроме того, из-за жаркой и дождливой погоды цены на овощи в КНР взлетели на 6,4 процента, а стоимость яиц выросла на 11,3 процента.

Другим ударом по продовольственной безопасности многих стран стало нарушение цепочек поставок во время пандемии коронавируса. Фермеры и малый бизнес понесли убытки из-за невозможности реализовать скоропортящиеся товары. Кроме того, коронавирус ударил по поставкам удобрений и семян, а также ограничил приток сезонной рабочей силы, которая обеспечивает своевременный сбор урожая.

Еще одной угрозой для продовольственной безопасности стала ситуация с долларом в 2020 году. Стоимость сырья для производства продуктов питания обычно устанавливаются в долларах, так что цены при его ослаблении растут.

Ранее в сентябре сообщалось, что доллар упал на 11 процентов по сравнению с пиковым значением 2020 года. Эксперты ожидают, что американская валюта обвалится еще более чем на треть по отношению к евро в течение 2021 года и достигнет уровня, которого не было свыше десяти лет.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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А. Шумеров (Посетители) Сегодня, 22:10
Нужно обратиться к инопланетятам, заявить им так:

"Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами"

Ну или Сталина воскресить, не знаю.

А пока мир во власти капиталистов - с каждым годом будет только хуже и хуже. И это не я сказал, это статистика говорит. У меня вот под домом магазин, ну как магазин... барыжкин терем. Продаёт сметану по 500 тенге, ну как сметану... побелка с запахом масла. А в "ДАне" этот же продукт реализуется по 340.

Вот и думайте, откуда корни.
 
 

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