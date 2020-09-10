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Первую четверть дети доучатся дистанционно - Минздрав

Просмотров:493 Опубликовано: Сегодня, 12:02
Первую четверть дети доучатся дистанционно - Минздрав
Фото: kpfu.ru
Потом вопрос будет рассматриваться на МВК.

Сохранение дистанционного образования в школах необходимо для предотвращения новой вспышки коронавируса, передает zakon.kz.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения РК Алексей Цой.

Он сказал, что сохранение дистанционного обучения в школах страны - мера вынужденная. В организованных закрытых коллективах высок риск заразиться. И если в классе выявят хотя бы один случай заболевания коронавирусом, в разы вырастет число контактных - одноклассники, учителя, родные, близкие.

Министр здравоохранения привел примеры других стран, которые вернулись к обычному режиму обучения. Там, по его словам, школы через какое-то время стали закрываться на карантин из-за вспышек инфекции. Например, в Германии, Англии, США, Франции зафиксированы десятки случаев регистрации коронавируса в школах и закрытия их на карантин.

Что касается дежурных групп в школах РК, то сейчас рано делать выводы об эпидситуации там, так как еще не прошел инкубационный срок 14 дней.

При этом Цой напомнил и о ежегодных сезонных вспышках ОРВИ.

Данная мера временная. С 15 сентября по 15 октября мы проведем вакцинацию. Таким образом мы защитим уязвимое население и детское население, особенно часто болеющих детей от подъема ОРВИ, ГРИППа, чтобы не допустить наслоение заболевания ГРИППом и КВИ. Для нас это очень важно, поэтому 1 четверть мы предлагаем сохранить в дистанционном формате. В дальнейшем, когда мы изучим какая у нас идет заболеваемость в организованных коллективах, мы вынесем данный вопрос на Межведомственную комиссию и будем дополнительно рассматривать, - сказал министр.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Сергей Владимиров
  • babe
 mer (Посетители) Сегодня, 12:19
Бред какой то,особенно с примером из других стран.
 
 

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