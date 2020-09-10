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Названы примерные сроки второй волны коронавируса в Казахстане

Просмотров:865 Опубликовано: Сегодня, 12:52
Названы примерные сроки второй волны коронавируса в Казахстане
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, когда прогнозируется вторая волна коронавируса в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Мы сейчас занимаемся прогнозированием, оцениваем текущую ситуацию. Самые точные прогнозы делаются на период двух недель. Показатели, которые мы имеем на каждый день, они варьируются. Эти прогнозы привязаны к общему проценту людей, которые носят маски, соблюдают дистанцию. От этого очень сильно зависит прогноз заболеваемости. Чтобы спрогнозировать заболеваемость, мы должны понимать, насколько у нас идет разобщение граждан.

Ориентировочно мы видим, что возможен рост на период ноября-декабря. Это связано со второй возможной волной, наслоением острых респираторных инфекций и гриппа", - сказал Цой на онлайн-брифинге СЦК.

Ранее Цой назвал один из главных критериев для ужесточения карантина, а также объяснил, почему наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом в начале недели.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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from Aktau (Посетители) Сегодня, 14:57
для точного прогноза нужна правильная статистика. По ведению реальной статистики много вопросов. Его прогноз будет на уровне рекомендаций ВОЗ, вот и весь прогноз
 
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leo529 (Посетители) Сегодня, 14:31
Прогнозисты :)
В марте тоже прогнозировали 3500 - 4000 заболевших в пик..
 
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  • babe
  • watlow
 mer (Посетители) Сегодня, 13:53
Цой теперь божественный предсказатель, факир,колдун,фокусник,кудесник и прочее и прочее....,но самое главное ,держит народ в узде.
 
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babe (Посетители) Сегодня, 13:10
Вся жизнь завязана на том, какой судьбоносный приказ выдаст этот _Цой
 
 

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