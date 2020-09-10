Названы примерные сроки второй волны коронавируса в Казахстане

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, когда прогнозируется вторая волна коронавируса в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Мы сейчас занимаемся прогнозированием, оцениваем текущую ситуацию. Самые точные прогнозы делаются на период двух недель. Показатели, которые мы имеем на каждый день, они варьируются. Эти прогнозы привязаны к общему проценту людей, которые носят маски, соблюдают дистанцию. От этого очень сильно зависит прогноз заболеваемости. Чтобы спрогнозировать заболеваемость, мы должны понимать, насколько у нас идет разобщение граждан.



Ориентировочно мы видим, что возможен рост на период ноября-декабря. Это связано со второй возможной волной, наслоением острых респираторных инфекций и гриппа", - сказал Цой на онлайн-брифинге СЦК.



Ранее Цой назвал один из главных критериев для ужесточения карантина, а также объяснил, почему наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом в начале недели.