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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Алексей Навальный пришёл в себя и стал говорить

Просмотров:689 Опубликовано: Сегодня, 13:35
Алексей Навальный пришёл в себя и стал говорить
Фото: investing.com
Состояние Алексея Навального, который находится в Германии, улучшилось. В связи с этим, полиция в Берлине усилила его охрану, так как опасается нападений, передает Spiegel.

В клинике Charité, где с 20 августа лежит российский оппозиционный политик Алексей Навальный, увеличили плотность расположениях полицейских.

«Эта мера стала ответом на стабильное улучшение здоровья Навального. В понедельник клиника объявила, что он был выведен из искусственной комы», — говорится в сообщении.

Spiegel пишет, что для того, чтобы предотвратить возможное убийство отравленного Навального, приняты повышенные меры безопасности.

«Если состояние Навального продолжит улучшаться, можно ожидать, что он будет принимать больше посетителей», — проинформировало издание.

По данным Spiegel, Алексей Навальный, вероятно, сможет вспомнить подробности покушения на него и сообщить об этом.

Напомним, Навальному стало плохо 20 августа, когда он собирался лететь из Омска в Москву. Его стразу же госпитализировали в местную больницу. Врачи сказали, что это могло случиться из-за нарушений в обмене веществ, в тот же день Алексей Навальный впал в кому.

22 августа Навального вывезли из больницы для транспортировки в Германию. Немецкие врачи сами предложили оказать ему необходимую помощь. Представитель германской стороны и жена политика подписали документы об ответственности за его жизнь.


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 2 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 15:58
Если в его анализах нашли следы отравления, то ему могли вколоть этот яд уже в полете в Германию или в самой немецкой клинике.
Главное - была бы причина заморозить строительство газопровода "Северный поток-2".
В случае срыва строительства, Германия заплатит России большой штраф и будет покупать дорогой газ США.
Не понятно.
Или это какая-то игра Германии?
Навальному - выздоровления.
 
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saktau (Посетители) Сегодня, 14:09
Вот теперь мы узнаем кто его отравил. Запасаемся поп корном
 
 

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