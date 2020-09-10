Алексей Навальный пришёл в себя и стал говорить

Состояние Алексея Навального, который находится в Германии, улучшилось. В связи с этим, полиция в Берлине усилила его охрану, так как опасается нападений, передает Spiegel.
В клинике Charité, где с 20 августа лежит российский оппозиционный политик Алексей Навальный, увеличили плотность расположениях полицейских.
«Эта мера стала ответом на стабильное улучшение здоровья Навального. В понедельник клиника объявила, что он был выведен из искусственной комы», — говорится в сообщении.
Spiegel пишет, что для того, чтобы предотвратить возможное убийство отравленного Навального, приняты повышенные меры безопасности.
«Если состояние Навального продолжит улучшаться, можно ожидать, что он будет принимать больше посетителей», — проинформировало издание.
По данным Spiegel, Алексей Навальный, вероятно, сможет вспомнить подробности покушения на него и сообщить об этом.
Напомним, Навальному стало плохо 20 августа, когда он собирался лететь из Омска в Москву. Его стразу же госпитализировали в местную больницу. Врачи сказали, что это могло случиться из-за нарушений в обмене веществ, в тот же день Алексей Навальный впал в кому.
22 августа Навального вывезли из больницы для транспортировки в Германию. Немецкие врачи сами предложили оказать ему необходимую помощь. Представитель германской стороны и жена политика подписали документы об ответственности за его жизнь.
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