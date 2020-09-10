Алексей Навальный пришёл в себя и стал говорить

Состояние Алексея Навального, который находится в Германии, улучшилось. В связи с этим, полиция в Берлине усилила его охрану, так как опасается нападений, передает Spiegel.



В клинике Charité, где с 20 августа лежит российский оппозиционный политик Алексей Навальный, увеличили плотность расположениях полицейских.



«Эта мера стала ответом на стабильное улучшение здоровья Навального. В понедельник клиника объявила, что он был выведен из искусственной комы», — говорится в сообщении.



Spiegel пишет, что для того, чтобы предотвратить возможное убийство отравленного Навального, приняты повышенные меры безопасности.



«Если состояние Навального продолжит улучшаться, можно ожидать, что он будет принимать больше посетителей», — проинформировало издание.



По данным Spiegel, Алексей Навальный, вероятно, сможет вспомнить подробности покушения на него и сообщить об этом.



Напомним, Навальному стало плохо 20 августа, когда он собирался лететь из Омска в Москву. Его стразу же госпитализировали в местную больницу. Врачи сказали, что это могло случиться из-за нарушений в обмене веществ, в тот же день Алексей Навальный впал в кому.



22 августа Навального вывезли из больницы для транспортировки в Германию. Немецкие врачи сами предложили оказать ему необходимую помощь. Представитель германской стороны и жена политика подписали документы об ответственности за его жизнь.