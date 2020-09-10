Потерявшие из-за дистанционного обучения работу казахстанцы помощь от государства не получат

Родители школьников, вынужденные сидеть дома с детьми, могут рассчитывать только на себя.
Казахстанцам, вынужденным заниматься дистанционным обучением своих детей, вице-премьер Ералы Тугжанов посоветовал идти на работу, передает корреспондент BaigeNews.kz. На пресс-конференции в СЦК Тугжанову задали вопрос о родителях, которым пришлось бросить работу, чтобы помочь детям обучаться онлайн.
"Рассматривает ли наше социальное государство хоть как-то поддержать родителей, которые потеряли свой источник дохода? Сегодня большое количество людей вынуждено отказываться от работы или брать отпуск без содержания для того, чтобы помочь детям учиться в дистанционном формате", - спросили журналисты.
Ералы Тугжанов ответил, что на сегодня государство приняло все меры поддержки казахстанцев, потерявших работу.
"В отношении всех тех родителей, которые сегодня работают с детьми, я думаю, таких больших особых проблем я не вижу. Потому что родители, которые хотят работать, они могут идти спокойно на работу, дети могут в дежурных группах учиться. В отношении тех родителей, которые вынуждены сегодня сидеть дома на дистанционном формате обучение, фактически вся необходимая возможная поддержка сегодня оказана. Кто фактически ушел с работы, здесь тоже вопрос был непростой, но все эти меры на сегодняшний день правительством приняты. В отношении всех тех компаний, которые вынуждены были остановить работу, мы тоже фактически приняли необходимые меры. Государство, насколько это возможно, сегодня принимает все необходимые меры", - ответил Тугжанов.
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