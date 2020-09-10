В казахстанских поездах обновят все туалеты - Питер Штурм

Генеральный директор АО "Пассажирские перевозки" Питер Штурм, возглавивший компанию 13 августа этого года, в ходе пресс-тура для журналистов, рассказал о грядущих изменениях в АО, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"Первый шаг на нашем пути - это приобретение новых вагонов. На данном этапе у нас опубликован тендер по закупу новых вагонов. Deutche Bahn выступают посредником в рамках данного тендера. В общем, мы хотим закупить 469 новых пассажирских вагонов и 26 вагонов-электростанций. Вагоны будут современными соответствовать всем международным стандартам", – сообщил спикер.



По его словам, в этом году произойдет оценка предложений поставщиков, и в следующем году планируется подписание договоров. Предполагается, что данные вагоны будут производится на базе вагоностроительного завода "Тулпар".



"В июле текущего года мы ввели новый стандарт по внутренней мойке вагонов. Все вагоны перед отправлением чистятся и моются при помощи парогенераторов. Таким образом, мы достигаем нового качества чистоты наших вагонов. Поезда убирают минимум три раза в день. Туалеты в вагонах убираются минимум 12 раз в день. Из-за пандемии все поезда перед отправлением дезинфицируют", – дополнил он.



"На данный момент мы не можем озвучить стоимость новых вагонов, потому что здесь речь идет о проведении тендера. Если мы озвучим цифру, это может повлиять на предложение. Мы хотим достичь наиболее низкой цены. Как только будет подписан договор с поставщиком, мы сможем озвучить эту информацию", – продолжил Штурм.



С его слов, эти вагоны будут введены в эксплуатацию в 2022 году. Помимо этого Питер Штурм рассказал, что в ближайшее время компания демонтирует старые санитарные узлы стандартных вагонов. Вместо них будут установлены новые.



"К концу сентября у нас планируется внедрение новых туалетных модулей в вагоны классического парка. В последующий период планируется модернизация 1 028 туалетов в 564 вагонах. Модернизация туалетов планируется по модульному типу, то есть абсолютно все в рамках нового модуля будет встроено в туалеты – новые стены, новые унитазы, раковины. Помимо этого, будет введен новый гигиенический стандарт, который позволит избежать неприятных запахов", – сообщил Питер Штурм.



Также изменением подверглось и обслуживание поезда. Теперь уборкой будет заниматься клининговая компания.



"С этого года у нас по новым стандартам клининга идет полная уборка вагонов в пункте формирования поездов и в пути следования. Мойщики-уборщики теперь выезжают вместе с проводниками в пути следования и полностью убирают вагоны. Дополнительно нашей компанией ведется оснащение санитарно-гигиеническими средствами. Все моющие средства от жидкого мыла для посуды и средств для унитаза до дезицила и средств для обработки пола и стен", – рассказала представитель клининговой компании Гульмира Касенова.



Она заверила, что все моющие средства и бумажная продукция казахстанского производства для поддержки нашего производителя.



"Сейчас проводники сами ничего не моют, а делают это мойщик в пути следования. В новых стандартах прописаны парогенераторы для уборки вагонов. В пункте формирования поездов уборка ведется отпариванием. Такие образов полностью убирается туалет, сами вагоны и все труднодоступные места. Для уборки используется специальная клининговая химия.Также казахстанского производства", – дополнила она.



Она отметила, что парогенератором будут обрабатывать все поверхности от пола до потока. Для этого используют два вида специальных клининговых химсредств отечественного производства.



Питер Штурм также подчеркнул, что все нововведения никак не отразятся на цене билетов.



"Но как вы знаете, есть определенный уровень инфляции в стране, это, непосредственно, будет отражено в цене билета. В любом случае, в этом году повышения цен не ожидается", – дополнил он.



В начале этого года предыдущий генеральный директор АО "Пассажирские перевозки" Михаэль Кортюм рассказывал о том, как продлили срок службы старых поездов в Казахстане. А два месяца назад сообщалось, какие изменения произошли с железнодорожными перевозками из-за пандемии коронавируса и о новых требованиях к пассажирам.