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Новые условия продажи сигарет вводят в Казахстане с октября

Просмотров:2328 Опубликовано: Сегодня, 17:12
Новые условия продажи сигарет вводят в Казахстане с октября
Фото из открытых источников
Теперь вся табачная продукция должна быть промаркирована в обязательно порядке. Это позволить обеспечить прозрачность рынка и защитить население от поддельной продукции, чаще дешевого, но опасного для здоровья контрафакта, сообщает alau.kz

С 1 октября 2020 года, в рамках первого этапа внедрения цифровой маркировки, вступают в действие новые условия продажи табачной продукции, согласно которым она подлежит обязательной маркировке. Любой оборот табачной продукции с указанной даты возможен только с использованием 2D-СКАНЕРА, который считывает необходимые данные и позволяет передать их операторам фискальных данных. При этом, если предприниматель уже использует в работе 2D-СКАНЕР, то приобретать новый не нужно.

«Маркировка — это специальная зашифрованная метка на товаре, которая содержит подробную информацию о производителе, серийный номер и код защиты от взлома. Она основывается на использовании кода DataMatrix. Он уникален, неповторим и его невозможно похитить. Это обеспечивает гарантию качества от истинного производителя товара, соответственно и безопасность для здоровья потребителя. DataMatrix наносится на каждую пачку сигарет и обладает особой «живучестью», то есть при повреждении до 30% процентов нанесенного изображения, код остается доступным для считывания 2D-СКАНЕРОМ»,- сообщили в пресс-службе комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Для удобства предпринимателей, Национальный оператор по внедрению цифровой маркировки и прослеживаемости товаров, протестировал реализуемые на рынке сканеры и отобрал подходящие для использования в работе с цифровой маркировкой. Ознакомиться с ними можно пройдя по ссылке — https://www.ismet.kz/ru/main/equipment-scanners .


Источник: alau.kz
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Комментарии ( 6 )

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А. Шумеров (Посетители) Сегодня, 22:16
Цитата: alanalda1
Чушь полная! Уже лет 10 не встречала поддельных сигарет!


lol

Смешно читать, да нельзя сказать.
 
-1
  • синдбад
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Коммунист. (Посетители) Сегодня, 20:36
Цитата: илидия
опять сигареты подорожают просто напросто.

УРааа... applause ...Может меньше мусора по городу будет, и дыма в подъездах.. bravo ...

Когда?!,ЖЕ!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
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  • Коммунист.
  • arelav_74
  • синдбад
 илидия (Посетители) Сегодня, 19:55
опять сигареты подорожают просто напросто.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • mer
  • ЁмоЁ
  • leo529
  • Коммунист.
  • синдбад
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 19:05
Это обеспечивает гарантию качества от истинного производителя товара, соответственно и безопасность для здоровья потребителя.

Ух тыыы! Оказывается сигареты от истинного производителя не опасны для здоровья!? lol
 
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  • babe
  • mer
  • илидия
  • arelav_74
  • синдбад
 alanalda1 (Посетители) Сегодня, 18:08
и защитить население от поддельной продукции

Чушь полная! Уже лет 10 не встречала поддельных сигарет!
В магазины сигареты привозят диллеры, а они левыми точно не торгуют.
Я так понимаю, это просто очередной развод на деньги, кто то из власть имущих наварится на производстве марок, кто то на сканерах, кто то на обслуживании сканеров и за всё платить будут предприниматели!
Будет как в РБ - начнут предприниматели отказываться торговать сигаретами. Так как налоги и расходы будут превышать допустимый доход.
 
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  • Юрий Спассков
 babe (Посетители) Сегодня, 17:24
Лучше бы ввели маркировку на лекарственных препаратах и обеспечили хоть какую-то гарантию в приобретении фальсификата, а пока львиная доля лекарств подделка
 
 

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