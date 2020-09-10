Задержан первый заместитель акима Атырауской области - СМИ

Газета "Ак Жайык" сообщила о задержании первого заместителя акима Атырауской области и начальника управления строительства, передает Tengrinews.kz.



По информации издания, сегодня, 10 сентября, первый заместитель акима Атырауской области Нурлан Таубаев и руководитель областного управления строительства Тимур Басаров были задержаны по подозрению в получении взятки в размере 182 миллионов тенге.



"Задержание производила специально прибывшая в Атырау из Астаны (Нур-Султан - Прим.ред) группа сотрудников Агентства по противодействию коррупции РК. Подробности дела пока не сообщаются", - пишет газета.