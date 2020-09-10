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Задержан первый заместитель акима Атырауской области - СМИ

Просмотров:649 Опубликовано: Сегодня, 19:27
Задержан первый заместитель акима Атырауской области - СМИ
Фото из открытых источников
Газета "Ак Жайык" сообщила о задержании первого заместителя акима Атырауской области и начальника управления строительства, передает Tengrinews.kz.

По информации издания, сегодня, 10 сентября, первый заместитель акима Атырауской области Нурлан Таубаев и руководитель областного управления строительства Тимур Басаров были задержаны по подозрению в получении взятки в размере 182 миллионов тенге.

"Задержание производила специально прибывшая в Атырау из Астаны (Нур-Султан - Прим.ред) группа сотрудников Агентства по противодействию коррупции РК. Подробности дела пока не сообщаются", - пишет газета.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 7 )

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TU-154 (Посетители) Сегодня, 22:08
Ждём проверок Мангистауского акимата. И кстати недавно я где то прочитал что Альянсэнергоснаб хочет поднять цену на электроэнергию, которая и так запредельно дорогая. Акимат тихо курит в сторонке. Ни кто не защищает интересы населения в Актау.
 
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А. Шумеров (Посетители) Сегодня, 21:55
по подозрению в получении взятки в размере 182 миллионов тенге.


Мне бы 10 процентов от этой суммы. Внуков на ноги поставил бы, да и сам нормально бы ушёл - точно.

А для кого то это расход "на карман". Такова жизнь.
 
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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 21:09
Аким уйдет? Ведь задержали его зама.
 
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  • Daulet201999
 Neo_454 (Посетители) Сегодня, 20:38
Токаев алга!
Ждём перемен!
 
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Коммунист. (Посетители) Сегодня, 20:30
Задержан первый заместитель акима Атырауской области..

Я!, думал только на Магышлаке воруют!!!..
Оказывается и соседи по РК "процветают"!..
ГДЕ?!...КПСС?..Не десциплины... prey

Когда?!,ЖЕ!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
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  • Коммунист.
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  • Daulet201999
  • arelav_74
 alixah (Посетители) Сегодня, 20:13
Хороший аппетит у чинуш.
 
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 Guz (Посетители) Сегодня, 19:46
Вот шакалы,жируют когда народ бедствует и сидит без работы и средств к существованию. Пора уже висилицы ставить вдоль дорог.
 
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 Абвгд (Посетители) Сегодня, 19:29
Вот это взяточка
 
 

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