В Украине готовятся к свержению Зеленского - Рада

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. На Украине начался процесс насильственного свержения президента Владимира Зеленского, в этом направлении работает команда его предшественника Петра Порошенко, заявил депутат Рады Ренат Кузьмин.
"В органах государственной власти и в правоохранительных органах, и в силовых структурах, в том числе и в армии, существует довольно большая группа людей, недовольных действующим президентом и готовых присоединиться к государственному перевороту в удобное для них время", — сказал парламентарий в эфире телеканала Zik.
По мнению Кузьмина, этим людям не хватает только повода для захвата власти, который, как считает депутат, "легитимизировал бы их действия". Но команда Порошенко уже создает для переворота все необходимые условия, считает политик.
Он предполагает, что фракция экс-президента в скором времени устроит "бутафорский сбор подписей" за создание следственной комиссии по расследованию действий нынешней власти, а после неудачи обвинит действующий парламент в недееспособности и призовет людей на улицы.
Такое развитие событий, как считает Кузьмин, станет необходимым поводом для тех групп украинского общества, которые готовы на свержение власти вооруженным путем.
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