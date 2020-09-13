Какие витамины помогут избежать второй волны коронавируса

Врачи рассказали Life.ru, как восполнить недостаток витаминов в борьбе против коронавируса в условиях ранней осени.



По данным исследования Чикагского медицинского университета (UChicago Medicine), нехватка витамина D осенью увеличивает риск заражения CoViD-19. Изучая состояние около 500 американцев в течение года, исследователи выяснили, что люди с недостатком этого элемента в организме в два раза чаще заболевали смертоносным вирусом.



"Витамин D играет важную роль в укреплении иммунитета. Достаточный уровень этого витамина минимизирует риск развития заболеваний дыхательных путей, вызванных инфекциями. По словам медиков, в полной мере организм может получить этот биологически активный элемент только при условии достаточного количества ультрафиолетового излучения. Суточная доза витамина D равна 2,5–5 мкг", - говорит автор исследования, доктор Давид Мельцер.

"Витамин D важен для функции иммунной системы, и ранее было показано, что добавки с витамином D снижают риск вирусных инфекций дыхательных путей. Наш статистический анализ показывает, что это может быть правдой в отношении инфекции CoViD-19", — заявил руководитель больничной медицины в UChicago Medicine.



Когда возникает недостаток витамина D



Дефицит витамина D возникает при нехватке солнечного света. На количество витамина, синтезируемого под действием ультрафиолетовых лучей, также влияет длина световой волны. Самый полезный — средний спектр волн, который бывает на рассвете и на закате. К низкому уровню витамина приводит и высокая загрязнённость воздуха (пыль городов, выбросы промышленных предприятий и другие факторы загрязнения атмосферы блокируют доступ "витаминоносных" ультрафиолетовых лучей. Именно поэтому в промышленных городах Азии и Африки у детей так распространен рахит). Также причиной нехватки витамина может стать смуглая от природы кожа (чем сильнее пигментация, тем меньше витамина D вырабатывается под действием солнечного света) и пожилой возраст (с годами кожа всё менее способна синтезировать витамин D).



К списку состояний, приводящих к авитаминозу, врачи добавляют некоторые проблемы в пубертатном периоде во время интенсивного роста и развития организма и при беременности и лактации. И вот уже задействованы практически все возрастные группы горожан. Приводят к нехватке витамина и различные диеты с низким содержанием жиров, неправильное питание и вегетарианство.



Потребность в витамине D компенсируется за счет витамина D3 (холекальциферола), который образуется в коже из провитаминов под воздействием ультрафиолетовых лучей солнечного света. Провитамины частично поступают в организм в готовом виде из растений, а частично образуются в тканях из холестерина.



Однако одними продуктами значительно поднять уровень витамина D не получится. Потому что из пищи человек получает только витамин D2. Но определяющее значение имеет D3, который получил название солнечного витамина D, поэтому именно его приём назначает врач при снижении уровня этого витамина. Обе формы витамина D, попадая в человеческий организм, всасываются в тонком кишечнике и поступают в печень, где подвергаются дальнейшему расщеплению и синтезу. При этом D3 превращается в 25-гидроксихолекальциферол (25-OH-D3), а D2 — в 25-гидроксиэргокальциферол (25-OH-D2). D2 метаболизируется, но значительно дольше своего "коллеги". В дальнейшем он регулирует работу генов, стимулирует усвоение кальция и фосфора и многое другое. А витамин D3 благодаря определённому печёночному ферменту легко метаболизируется в биоактивную форму и переходит в форму гормона в почках.



Есть нюанс: после расщепления D2 на несколько компонентов излишек соединения оказывает негативное влияние на работу внутренних органов, а D3 в ходе биохимических реакций трансформируется в кальцитриол, который противостоит развитию раковых клеток. Поэтому важно не переборщить с приемом витаминов.



Продукты, которые помогут восполнить нехватку витамина D



Среди пищевых источников витамина D самые популярные, по мнению диетологов, рыба, рыбий жир и рыбья печень, а также сыр, икра, яичные желтки, обогащенные злаки и грибы. Витамин D нужен организму не только для поддержки и повышения иммунитета и защиты от коронавируса, но и для регуляции минерального обмена, который важен для здоровья костей и зубов. Витамин D способствует мышечному тонусу, поэтому его активно используют для профилактики развития рахита и остеопороза у детей. Он также необходим для обеспечения здоровой функции щитовидной железы, нормальной свертываемости крови, стабилизации артериального давления и сердцебиения. "Солнечный" витамин способствует укреплению и восстановлению нервной системы, а еще не дает развиваться раковым клеткам.



Рыбий жир. По мнению диетолога Марины Аплетаевой, в осеннем рационе обязательно он должен присутствовать как один из главных ресурсов витамина D. Неслучайно в детстве в этот период времени для профилактики дефицита витамина D нас активно "прикармливали" именно рыбьим жиром.



Рыба, причем именно морская, — богатый источник не только витамина D, но и жиров омега-3. Докозагексаеновая кислота позитивно влияет не только на иммунитет, но и на стойкость клеточных мембран, улучшает взаимодействие нервных клеток (что служит еще и профилактикой болезни Альцгеймера). Многие исследования также доказали, что рыбий жир эффективен для стимуляции мозговой активности, влияет на скорость принятия решений.



Молочные продукты, творог, сметана, сыр. Что касается молока и молочных продуктов, их придётся съесть очень много. Кроме того, не у всех они вообще усваиваются, бывают аллергии и далеко не всегда молочные продукты, которые мы покупаем в сетевых магазинах, вообще содержат витамин D. Часто фиксируют лишь "следовые", то есть незначительные, количества вещества (к примеру, в 100 мл дешевого молока обычно содержится не более 0,05 мг витамина D, что не может компенсировать недостаток витамина в осенние дни).



Яйца, ягоды и травы. Яичные желтки тоже являются насыщенным природным источником витамина D. В меньших количествах витамин содержится в лучистой, как солнце, облепихе, в картошке, зелени (петрушка, крапива, одуванчик, хвощ, люцерна) и овсянке.



Врач-диетолог, иммунолог-аллерголог Марина Аплетаева заметила, что не только витамин D отвечает за наш иммунитет и даёт какие-то гарантии защиты от коронавируса или хотя бы меньших осложнений.



"Не могу полностью согласиться с зарубежными коллегами насчет весомого влияния на борьбу с CoViD-19 именно витамина D. Ведь главные витамины, влияющие на качество иммунного ответа, — это не только D, но и С, и витамины группы В", — говорит Марина Аплетаева.



По словам эксперта, даже не отдыхая на морях, за лето благодаря солнечным лучам мы, конечно, успеваем накопить некий ресурс витамина D, но этого не всегда достаточно. Увы, нехватку можно выявить лишь по косвенным признакам или сделав точный анализ на его дефицит.



В преддверии очередного "вирусного сезона" врачи также советуют одновременно с витамином D восполнять и нехватку витаминов группы В, витамина А и витамина С. Совместное применение этих витаминов поможет укрепить иммунитет и защититься от опасных болезней.



Фасоль, куриное мясо, тыквенные семена, нежирный сыр, зеленый горошек или миндаль помогут восполнить в организме нехватку цинка. Специалисты рекомендуют добавлять в рацион цинк, который необходим для процессов иммунных реакций и хорошего метаболизма. Врачи отмечают, что дефицит цинка, умеренный или легкий, способен повлиять на проблемы в функции иммунных клеток, что ведет к различным патологиям. Также цинк очень полезен для кожи, для мужской половой системы. Достаточно часто цинк положительно влияет на работу ЖКТ и насыщает организм необходимыми витаминами, сохраняющими молодость.