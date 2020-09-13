«Жертвой может стать любой казахстанец»: Чем опасен кибербуллинг для детей и взрослых

В эпоху социальных сетей, интернет стал не просто источником информации, но и опасности. Переход на дистанционное образование, удаленную работу то и дело создает благоприятные условия для хакерских атак и зачастую юзеры сталкиваются с мошенничеством и травлей в сети. Корреспондент ИА «NewTimes.kz» решил узнать у эксперта, чем же опасен кибербуллинг.



Нередко в Сети начинается травля и шантаж как несовершеннолетних, так и взрослых людей, нарочитые хакеры уже давно научились использовать персональную информацию пользователей в своих целях, на этом «рынке» не щадят ни стар, ни млад.



Управляющий директор Kaspersky Lab в Центральной Азии, странах СНГ и Балтии Евгений Питолин считает, что ставший популярным привычный «буллинг» перешел в интернет-пространство и угрожает сломать психику не сотни пользователям, а возможно и миллионам.



«Любой буллинг - это травля, психологическое насилие над личностью, кибербуллинг отличается от обычного тем, что проходит в киберпространстве - социальные сети, форумы, мессенджеры. За кибербуллингом стоят обычные люди, такие же, как мы с вами», – говорит он.



По словам, спикера, дети наиболее подвержены кибербуллингу. Чаще всего с травлей сталкиваются дети в возрасте 13-15 лет. При этом зачастую это происходит в социальных сетях.



«Слышали о кибербуллинге или сталкивались с ним, согласно нашему опросу, 33% детей. В числе последствий такой онлайн-травли — сильный стресс, замкнутость, снижение самооценки и даже депрессия. Причем часто ребята утаивают от взрослых подробности виртуальных взаимоотношений, ведь, исходя из данных того же исследования, только каждый десятый родитель отметил, что тема кибербуллинга ему в той или иной мере знакома», — рассказывает специалист.



Евгений Питолин отмечает, что жертвой может стать любой, весь вопрос в том, кто будет реагировать более остро, и каким образом.



«Пока что более критична реакция именно детей и подростков, так как их психика и критическое восприятие действительности находятся в процессе формирования, и недостаточно стабильны. С другой стороны, взрослые способны на куда более деструктивные действия к самим себе, поэтому, и тем и другим травля может причинить немало вреда», – рассуждает спикер.



Кроме того, собеседник считает, что необходимо обеспечить детям, обучающимся дистанционно – защиту. Стоит вспомнить случаи, когда учащимся во время уроков «случайно» показали порнофильмы или читали лекции о деструктивном течении.



«Основная ответственность тут лежит, конечно, на организаторах учебных сессий. Есть ряд простых правил, которые могут помочь в безопасности уроков - не публиковать ссылки на уроки в открытых сетях и на общедоступных страницах, устанавливать надежные пароли, допускать на уроки через функцию «зал ожидания» и блокировать конференцию после начала урока», — настоятельно рекомендует эксперт.



Предупрежден - значит вооружен, более опытным пользователям Сети также не стоит забывать о последствиях слишком активной позиции в соцсетях и соблюдать простые рекомендации, которые вероятно могут спасти от кибербуллинга.



«Если говорить о профилактике, воспитывать критическое мышление, учиться не принимать высказывания в сети близко к сердцу, познать искусство смеяться над собой. Но есть и более важная часть борьбы - не давать повода для него. Не заниматься овершерингом, думать о том, какие фото вы выкладываете в сети, что пишете, как и кого комментируете. И разумеется - не кормить троллей, не ввязываться в дискуссии о самих себе, игнорировать злые и обидные высказывания, добавлять обидчиков в черные списки. Также, необходимо сообщить о серьезном случае травли администраторам социальной сети. При этом, если родители все-таки узнают, что их ребенок стал жертвой кибербуллинга, крайне важно, чтобы они объяснили ему, что он сам никоим образом в этом не виноват», – рекомендует Питолин



«Крайне важно очень аккуратно вести себя в переписке с незнакомыми, да и знакомыми людьми - не высылать личных данных, паролей и реквизитов от электронных аккаунтов и финансовых ресурсов (карты, банкинг, электронные кошельки — прим. NT). Также, задумайтесь над тем, так ли нужно пересылать кому-то ваши интимные фотографии - предугадать, всплывут ли они в сети в результате ссоры, расставания, или взлома аккаунта другого человека, невозможно», — добавил собеседник.



По классике жанра от сетевого мошенничества ни застрахованы даже богатые и знаменитые, ведь их, по мнению спикера проще шантажировать.



«Несомненно, в качестве объекта травли медийная личность является более лакомой целью - больше хайпа, больше внимания, больше соучастников травли. А если жертва еще и обеспечена - ее можно шантажировать. Также, не секрет, что медийные личности часто направляют свои ресурсы в основном на основную деятельность, и думать о кибербезопасности им просто некогда, а статус медиа-звезды зачастую сам по себе несовместим с понятием ответственного и осторожного поведения в публичном пространстве», – отметил Питолин.



Если о преступлении все более или менее ясно, то пора задуматься о наказании. Преступники шагая в ногу со временем стали промышлять на просторах интернета, но отследить их по мнению Евгений Пилотина можно.



«Если преступники действуют на территории той страны, где они находятся физически, то правоохранительным органам доступны все необходимые технологические инструменты для расследования и поимки преступника. Вопрос, несомненно, в наличии компетенций у того подразделения, куда обращается жертва, а также в факте самого обращения. К сожалению, если брать случаи кибербуллинга, общественники фиксируют тот факт, что граждане РК крайне неохотно идут в органы правопорядка с подобными заявлениями», – заключил собеседник.