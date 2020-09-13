В Атырауской области продлили карантин до 28 сентября

При этом имеются и послабления.



Указом главного санврача Атырауской области, в регионе продлили карантин до 28 сентября, передает zakon.kz.



Согласно данным liter.kz, в новом документе разрешается деятельность объектов культуры, театров, библиотек, музеев, при заполняемости не более 50% от общей вместимости, но не более 50 человек с соблюдением социального дистанцирования. Разрешено работать бассейнам – с 09:00 до 22:00 при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек, по предварительной записи.



Торговые объекты также работают и их можно посещать. В них максимум можно допускать заполняемость в 30%. График работы – с 09:00 до 22:00. Дистанцирование – четыре квадратных метра на одного посетителя.