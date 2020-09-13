Пьяные астанчане решили побороть страх высоты, забравшись на арку моста

Полицейские привлекли парней к административной ответственности и оштрафовали на 5 МРП.В Нур-Султане полицейские задержали двух парней, которые в состоянии алкогольного опьянения забрались на арку автомобильного моста, передает Polisia.kz.Парней на арке моста по проспекту Кабанбай Батыр обнаружили полицейские, когда они просматривали камеры видеонаблюдения Центра оперативного управления ДП.«Прибывшие на место происшествия полицейские задержали двух 25-летних парней. При задержании молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения. Со слов задержанных парней, для храбрости выпив спиртного, они решили взобраться на мост, чтобы перебороть страх высоты», — сообщили в полиции.За распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения, молодые люди привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 5 МРП.3 сентября полицейские спасли 16-летнюю девушку, которая пыталась совершить суицид, спрыгнув с моста по улице Сарайшык.