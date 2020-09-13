К резиденции президента Белоруссии стянули бронетехнику

Видео опубликовано в воскресенье, 13 сентября, в Telegram-канале
РИА Новости.
На записи показано около 10 бронетранспортеров вместе с экипажами машин. Агентство пишет, что с севера Минска в направлении дворца Независимости движется колонна из шести бронемашин в сопровождении автомобилей ГАИ.
Помимо этого, военная техника замечена около площади Независимости в Минске. ОМОН ограждает территорию от людей, заборы обносят колючей проволокой и на Октябрьской площади. На местах дежурят солдаты и милиция.
Отмечается, что на 14:00 запланирован очередной митинг оппозиции, во время которого колонны активистов из разных частей Минска направятся к городским площадям и резиденции Лукашенко.
В субботу, 12 сентября, в Минске прошел традиционный женский марш протеста, десятки участниц оказались задержаны. Правозащитники рассказали, что во время задержания силовики действовали жестко, в ответ женщины пытались заблокировать автозаки с заключенными.
В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты. Они начались после президентских выборов, которые, по данным ЦИК, Лукашенко выиграл, получив 80 процентов голосов. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, освобождения задержанных за участие в акциях и наказания для силовиков, совершавших насилие против демонстрантов.
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