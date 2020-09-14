Министр здравоохранения Казахстана первым вакцинировался от сезонного гриппа

Источник фото: пресс-служба министерства здравоохранения РК.
Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой одним из первых получил прививку против гриппа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РК.
«Осенний период всегда опасен заболеваемостью ОРВИ и гриппа. За эпидемиологический сезон 2019-2020 в стране было зарегистрировано 431 120 случаев ОРВИ, в том числе более 2,5 случаев лабораторно подтвержденного гриппа. Из них 284 033 или 61,4% - это дети до 14 лет. В этом году вакцинация населения особо важна, так как в условиях пандемии коронавируса может произойти наслоение заболеваемости, и тогда нам будет сложно удержать достигнутую стабилизацию ситуации. Поэтому на этот раз мы начинаем вакцинацию населения на две недели раньше. И я на своем примере хочу вам показать, что вакцина, которую закупает Казахстан безопасна, она прошла все необходимые лабораторные испытания и контроль качества на всех этапах», - сказал Цой в понедельник.
Как уточняется, прививочная кампания стартует в Казахстане с 15 сентября и продлится до 15 ноября. Единым дистрибьютором закуплено более 2 млн доз вакцины «Гриппол+» производства Россия, для более 10% населения. Вакцина содержит антигены трех штаммов гриппа A(H3N2) и А(H1N1) и В.
«Вакцина «Гриппол+» вызывает формирование высокого уровня специфического иммунитета против гриппа. Вакцинация проводится бесплатно для категорий лиц из группы риска, а именно: дети дошкольного и школьного возраста; медицинские работники; беременные (второй–третий триместры беременности); лица, находящиеся в учреждениях закрытого типа (дом ребенка, д/дом, школы-интернаты); взрослые и дети с хроническими заболеваниями; пожилые лица старше 60 лет», - резюмируется в сообщении.
Отмечается, что на сегодняшний день отказов от получения вакцинации против гриппа не зафиксировано.
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