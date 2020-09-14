Митинги прошли в четырёх городах Казахстана

В четырех городах страны прошли согласованные митинги, сообщает "Хабар 24".Первые после принятия закона о мирных собраниях митинги отличались своей малочисленностью. Наибольшую активность проявили алматинцы. На площади в южной столице собрались 100 человек – это в 10 раз меньше заявленного.В Караганде, Семее и Актобе на митинги пришли около 10 человек.Отметим, что все собрания состоялись без происшествий. Митингующие имели отличительные знаки, не нарушали общественный порядок. Представители власти обеспечили безопасность собравшихся. На площадях дежурили полицейские и бригады скорой помощи."Акимат, со своей стороны, создал все условия для проведения митинга. Организаторы изначально были предупреждены, что надо соблюдать социальную дистанцию, и что они не должны отклоняться от заявленной тематики. Некоторые моменты были, когда они нарушили – отклонились от темы. Мы им сделали официальное предупреждение", - сообщил заместитель руководителя Управления общественного развития акимата Алматы Айдар Есенбеков.Напомним, 25 мая Глава государства подписал закон о мирных собраниях, дающий право казахстанцам открыто выражать свои требования. По словам Президента, общественности необходимо прививать культуру проведения митингов.