Митинги прошли в четырёх городах Казахстана

В четырех городах страны прошли согласованные митинги, сообщает "Хабар 24".
Первые после принятия закона о мирных собраниях митинги отличались своей малочисленностью. Наибольшую активность проявили алматинцы. На площади в южной столице собрались 100 человек – это в 10 раз меньше заявленного.
В Караганде, Семее и Актобе на митинги пришли около 10 человек.
Отметим, что все собрания состоялись без происшествий. Митингующие имели отличительные знаки, не нарушали общественный порядок. Представители власти обеспечили безопасность собравшихся. На площадях дежурили полицейские и бригады скорой помощи.
"Акимат, со своей стороны, создал все условия для проведения митинга. Организаторы изначально были предупреждены, что надо соблюдать социальную дистанцию, и что они не должны отклоняться от заявленной тематики. Некоторые моменты были, когда они нарушили – отклонились от темы. Мы им сделали официальное предупреждение", - сообщил заместитель руководителя Управления общественного развития акимата Алматы Айдар Есенбеков.
Напомним, 25 мая Глава государства подписал закон о мирных собраниях, дающий право казахстанцам открыто выражать свои требования. По словам Президента, общественности необходимо прививать культуру проведения митингов.
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