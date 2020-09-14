«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 14 Сентября
+22...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.29 KZT
  • €1 = 506.05 KZT
  • 1 RUB = 5.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Иностранцев обяжут сдавать отпечатки пальцев для въезда в Россию

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:56
Иностранцев обяжут сдавать отпечатки пальцев для въезда в Россию
Фото из открытых источников
Министерство внутренних дел России разработало концепцию нового закона о мигрантах, которая предполагает, что иностранцы будут обязаны сдавать отпечатки пальцев для въезда в Россию, сообщает Ria.ru.

Согласно проекту, для иностранцев, желающих въехать на территорию России, будут предусмотрены прохождение дактилоскопии и фотографирования. Идентификация иностранных граждан будет осуществляться для предупреждения террористической угрозы и более тщательного миграционного контроля. Сдавать отпечатки пальцев иностранцы будут непосредственно в дипломатических представительствах и консульских учреждениях России.
При этом в министерстве отметили, что, возможно, данная процедура будет распространяться только на гостей из отдельных государств.

Ранее власти России разрешили иностранцам, которые владеют недвижимостью в стране, выступать в качестве принимающей стороны и регистрировать у себя дома приезжих.

Теперь собственник жилья, не имеющий российского паспорта, обязан в течение семи рабочих дней уведомить орган миграционного учета о заселении иностранного гражданина. Подать заявление можно как очно, обратившись в МФЦ, так и с помощью портала госуслуг.


Источник: kazpravda.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика