Иностранцев обяжут сдавать отпечатки пальцев для въезда в Россию

Министерство внутренних дел России разработало концепцию нового закона о мигрантах, которая предполагает, что иностранцы будут обязаны сдавать отпечатки пальцев для въезда в Россию, сообщает Ria.ru.
Согласно проекту, для иностранцев, желающих въехать на территорию России, будут предусмотрены прохождение дактилоскопии и фотографирования. Идентификация иностранных граждан будет осуществляться для предупреждения террористической угрозы и более тщательного миграционного контроля. Сдавать отпечатки пальцев иностранцы будут непосредственно в дипломатических представительствах и консульских учреждениях России. При этом в министерстве отметили, что, возможно, данная процедура будет распространяться только на гостей из отдельных государств.
Ранее власти России разрешили иностранцам, которые владеют недвижимостью в стране, выступать в качестве принимающей стороны и регистрировать у себя дома приезжих.
Теперь собственник жилья, не имеющий российского паспорта, обязан в течение семи рабочих дней уведомить орган миграционного учета о заселении иностранного гражданина. Подать заявление можно как очно, обратившись в МФЦ, так и с помощью портала госуслуг.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.