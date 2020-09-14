«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 14 Сентября
+22...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.29 KZT
  • €1 = 506.05 KZT
  • 1 RUB = 5.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Готовимся ко второй волне коронавируса - Цой

Просмотров:756 Опубликовано: Сегодня, 11:30
Готовимся ко второй волне коронавируса - Цой
Фото Tengrinews.kz/Айнаш Ондирис
Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о подготовке к новой волне коронавирусной инфекции в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Цой отметил, что в Казахстане ситуация с коронавирусом сейчас стабильная, однако во многих странах СНГ и Европы наблюдается всплеск заболеваемости.

"Несмотря на хорошие показатели, мы разворачиваем коечный фонд, закупаем лекарства, обеспечиваем средствами индивидуальной защиты, масками. Мы готовимся ко второй волне. Конечно, для нас очень важно, чтобы ее не было.

Самый важный факт - социальное дистанцирование и маски. Мы уже неоднократно говорили, что 30 процентов заболеваемости зависит от ношения масок и 40 процентов - от соблюдения социальной дистанции. К сожалению, вы видите, что не всегда наши граждане надевают маски, особенно в местах массового скопления людей. Мы призываем соблюдать это правило", - сказал Цой.

Он отметил, что каждый из нас может повлиять на эту ситуацию.

"Сейчас от системы здравоохранения зависит только подготовка ко второй волне и профилактически-разъяснительная работа. Все остальное зависит от каждого из нас - от того, насколько мы часто будем общаться, не будем ли мы носить маски", - сказал министр.

Ранее главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова прокомментировала слухи о карантине с 20 сентября в Казахстане.

"Карантинные меры и сейчас действуют. Усиление карантина по состоянию на сегодняшний день не прогнозируется. В дальнейшем все будет зависеть от эпидситуации. Мы ежедневно ситуацию мониторим не только в целом по стране, но и в каждом регионе, населенном пункте", - сообщила Есмагамбетова.

Также она попросила верить только официальным источникам информации.

Между тем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордный с начала пандемии всплеск заражений коронавирусной инфекцией в мире. По данным ВОЗ за 13 сентября, за последние сутки в мире выявлено 307 930 случаев заражения. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 6 сентября - 306 857 заболевших.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 13:34
Если бы не было Минска и Стокгольма, было страшно. А так - нет.
В этих двух странах люди живут и не парятся, даже на демонстрации ходят. Вижу толпы по 100000 (Сто тысяч!) человек в Минске и не могу понять, почему не боятся? Дистанцию не соблюдают, маски далеко не у всех.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
mer (Посетители) Сегодня, 12:16
Ничего не будет,основная масса переболела,если не придумают сами,из ОРВи потянут к короне,лишь бы народ не вякал на хреновую жизнь. Для власти карантин,это жить в кайф.
 
-1
  • mer
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • babe
 2garin (Посетители) Сегодня, 11:36
цирк начинается..
готовимся к затратам и тратам...
вытаскивайте заначки и берите кредите на еду уже...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика