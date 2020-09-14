Готовимся ко второй волне коронавируса - Цой

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о подготовке к новой волне коронавирусной инфекции в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Цой отметил, что в Казахстане ситуация с коронавирусом сейчас стабильная, однако во многих странах СНГ и Европы наблюдается всплеск заболеваемости.



"Несмотря на хорошие показатели, мы разворачиваем коечный фонд, закупаем лекарства, обеспечиваем средствами индивидуальной защиты, масками. Мы готовимся ко второй волне. Конечно, для нас очень важно, чтобы ее не было.



Самый важный факт - социальное дистанцирование и маски. Мы уже неоднократно говорили, что 30 процентов заболеваемости зависит от ношения масок и 40 процентов - от соблюдения социальной дистанции. К сожалению, вы видите, что не всегда наши граждане надевают маски, особенно в местах массового скопления людей. Мы призываем соблюдать это правило", - сказал Цой.



Он отметил, что каждый из нас может повлиять на эту ситуацию.



"Сейчас от системы здравоохранения зависит только подготовка ко второй волне и профилактически-разъяснительная работа. Все остальное зависит от каждого из нас - от того, насколько мы часто будем общаться, не будем ли мы носить маски", - сказал министр.



Ранее главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова прокомментировала слухи о карантине с 20 сентября в Казахстане.



"Карантинные меры и сейчас действуют. Усиление карантина по состоянию на сегодняшний день не прогнозируется. В дальнейшем все будет зависеть от эпидситуации. Мы ежедневно ситуацию мониторим не только в целом по стране, но и в каждом регионе, населенном пункте", - сообщила Есмагамбетова.



Также она попросила верить только официальным источникам информации.



Между тем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордный с начала пандемии всплеск заражений коронавирусной инфекцией в мире. По данным ВОЗ за 13 сентября, за последние сутки в мире выявлено 307 930 случаев заражения. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 6 сентября - 306 857 заболевших.