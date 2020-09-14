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Прожившие в браке 48 лет супруги умерли от COVID-19 с разницей в четыре минуты

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:13
Прожившие в браке 48 лет супруги умерли от COVID-19 с разницей в четыре минуты
Фото: Summersett Funeral Home
Прожившие в браке 48 лет супруги из американского штата Северная Каролина заразились новой коронавирусной инфекцией и умерли от нее в один день. Об этом сообщает People.

67-летний Джони Ли Пиплс (Johnny Lee Peoples) и его жена, 65-летняя Кэти Дарлен (Cathy Darlene), заболели COVID-19 в начале августа. Они боролись с болезнью 30 дней, но так и не смогли победить недуг. Когда доктора поняли, что спасти пару не удастся, они поместили супругов в одну палату и поставили их койки рядом. 2 сентября Джонни и Кэти скончались с разницей в четыре минуты, держась за руки.

«Они прожили в браке 48 лет, 50 лет были вместе и шли рука об руку», — рассказал сын погибших Шэйн (Shane). Он отметил, что его родители влюбляли в себя всех с первого взгляда. Американец призвал соотечественников носить в общественных местах маску, мыть руки и держать социальную дистанцию.

Ранее сообщалось, что супруги из американского штата Нью-Джерси скончались в один день от новой коронавирусной инфекции. Они прожили в браке 62 года. За два дня до их смерти от этой же болезни умер их 51-летний сын.


Источник: lenta.ru
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