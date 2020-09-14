Вернутся ли дети в школу во второй четверти - глава Минздрава

Решение будет зависеть от количества заболевших.



Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой рассказал о возможности возвращения к традиционном формату обучения, сообщает zakon.kz.



По его словам, решение будет зависеть от количества заболевших.



По обучению во второй четверти – пройдет еще пара недель, мы посмотрим, сколько у нас заболевших, какая частота заболевания среди детей, вынесем на комиссию. Решение будет зависеть от того, сколько заболевших каждый день выявляется, - сказал Цой корреспонденту Sputnik Казахстан.

Ранее министр отметил, что первую четверть дети доучатся дистанционно.



Новый 2020-2021 учебный год начался для 3,3 миллиона казахстанских школьников, 466 тысяч студентов колледжей и более 600 тысяч студентов вузов. С учетом возрастных особенностей детей и пожеланий родителей в школах начали функционировать дежурные классы для учеников 1-4 классов при строгом соблюдении санитарных требований.

