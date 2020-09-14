В Сеть попали последние слова казнённого чемпиона Ирана по борьбе

Международный олимпийский комитет (МОК) шокирован известием о смертной казни иранского борца Навида Афкари. Об этом говорится в заявлении комитета, сообщает Tengrinews.kz.
"Это очень печальная новость. Президент МОК Томас Бах на этой неделе лично обратился к Верховному лидеру и президенту Ирана с просьбой о помиловании Навида Афкари, уважая при этом суверенитет Исламской Республики. Глубоко огорчает, что просьбы спортсменов всего мира, совместная работа МОК, НОК Ирана, United World Wrestling и Национальной федерации борьбы не достигли цели. Наши мысли с семьей и друзьями Навида Афкари", - заявили в комитете.
После исполнения смертного приговора две ведущие международные ассоциации атлетов - Global Athlete и World Players United - потребовали отстранить Иран от соревнований.
"Правительство Ирана лишило жизни ни в чем не повинного человека, спортсмена и борца. Действия иранский властей являются явным нарушением прав человека, и они не могут оставаться безнаказанными. За казнь спортсмена Иран больше не заслуживает привилегии соревноваться в международном спорте", - говорится в сообщении Global Athlete в Twitter.
По данным Международной амнистии, все этапы следственных действий в отношении Афкари сопровождались нарушениями его прав.
"С момента ареста Навида перечень нарушений прав человека и процедурных нарушений не может не шокировать, включая пытки и насильственные исчезновения. Его неоднократно пытали, как физически, так и психологически, чтобы заставить признаться. Ему было отказано в доступе к адвокату на протяжении всего этапа расследования", - заявила представительница организации Раха Бахрейни.
О казни спортсмена жестко высказался госсекретарь США Майк Помпео. "Это гнусный и жестокий акт. Мы осуждаем его самым решительным образом. Это возмутительное наступление на человеческое достоинство даже по отвратительным меркам этого режима. Официальному Ирану не удастся заглушить голоса народа. Сегодня мы вместе с семьей Навида Афкари и всеми иранцами оплакиваем его смерть от рук этого жестокого и безжалостного режима. Его жизнь и его смерть не будут забыты", - сказал он.
В Лас-Вегасе американский боец Бобби Грин сорвал собственное интервью, узнав о казни иранца. Спортсмен не смог контролировать свои эмоции.
"Вы только что разбили мне сердце, сказав, что этот парень лишился жизни. Думал, что мы спасем его. Он потерял жизнь. Он потерял жизнь просто за то, что выражал протест. Это опустошает. Это очень грустно, думал, мы спасем его. Вы разбили мне сердце. Сейчас не о чем говорить, кто-то теряет жизнь, а я просто стою здесь. Не хочу сейчас говорить, не могу говорить о бое. Это сводит меня с ума. Не могу говорить. Спасибо, извините", - сказал боец.
27-летний чемпион Ирана по греко-римской борьбе Навид Афкари был приговорен к смертной казни за участие в антиправительственных демонстрациях в 2018 году. Его также обвиняли в создании спецгрупп для свержения режима власти и в убийстве агента безопасности.
По сообщению властей, Афкари признался в содеянном. Однако сам борец, его семья и правозащитные организации указывали на то, что признание было сделано под пытками.
Спортсмена пытались спасти президент США Дональд Трамп, президент UFC Дана Уайт, президент МОК Томас Бах и еще множество влиятельных людей. Однако иранские власти были непреклонны: 12 сентября Афкари был повешен в тюрьме Адель-Абад в городе Шираз, а семье даже не дали возможности попрощаться с ним перед казнью.
В организацию по защите прав человека проникла аудиозапись последних слов иранского чемпиона, пишет "Чемпионат".
"Если меня казнят, знайте, что вы казнили невиновного человека, который сражался и прикладывал все усилия, чтобы его услышали. Но никто и не хотел слушать", - сказал Навид Афкари.
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