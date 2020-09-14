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Наломали дров: Tesla покупает комплектующие в строительном супермаркете

Просмотров:264 Опубликовано: Сегодня, 16:44
Наломали дров: Tesla покупает комплектующие в строительном супермаркете
Фото из открытых источников
Владельцы новеньких Tesla Model Y продолжают удивляться «высоким технологиям», используемым при сборке этих кроссоверов: обнаружены крепления из деталей мебели и изоленты.

Первые серийные экземпляры Tesla Model Y стали поступать к клиентам в марте этого года, и на них сразу же обнаружились многочисленные дефекты: плохая покраска, царапины, грязь и торчащие нитки в обивке салона, провисающие дверные уплотнители, кривые зазоры, отваливающие детали и проч. С тех пор прошло полгода, но проблемы с качеством у Model Y, похоже, не исчезли: на форуме Tesla Motors Club появились сообщения о кустарном креплении одного из радиаторов в передней части кроссовера.

Любопытно, что владелец Model Y из штата Джорджия, первым обнаруживший этот эрзац, полез под капот (он же отчасти багажник), чтобы поправить другой дефект своего кроссовера — зазоры между панелями, которые Tesla устранять отказалась. Под обшивкой он увидел радиатор охлаждения с прикреплёнными к нему изолентой защитными накладками для мебели. Обычно такие накладки ставятся на рёбра столов и тумбочек, чтобы дети и животные о них не поранились. Назначение этих деталей в электромобиле не до конца понятно — в фирменном каталоге запчастей они отсутствуют. Предположительно, накладки нужны для защиты радиатора от повреждения металлическим хомутом крепления при тряске.

Владельцы других кроссоверов той же модели оперативно вскрыли их и также обнаружили мебельные обрубки на радиаторах, причём их цвет и размер у всех разных, а на некоторых экземплярах накладки были не нарезаны, а на наломаны, то есть буквально подготовлены к монтажу на коленке. «Кто-то сгонял в ближайший Home Depot, чтобы обеспечить требуемые квартальные показатели», — иронизирует автор исходного сообщения (The Home Depot — крупная американская сеть строительных супермаркетов).

Дальнейшие изыскания показали, что детали мебели есть далеко не на всех кроссоверах Model Y, и что раньше Tesla использовала для крепления радиатора штатные полиуретановые накладки с вертикальными упорами, предотвращающими смещение хомута, но они то ли закончились на складе, то ли показали свою ненадёжность. Вдобавок обнаружен вариант с прозрачными пластиковыми уголками без удерживающих рёбер. В общем, технологи Tesla экспериментируют.

Понятно, что на максимальную скорость подобная халтура не влияет, но покупатели недешёвого электромобиля (в США — от 49 990 долларов) рассчитывают всё-таки на несколько иной подход к выбору комплектующих. Способ крепления радиатора за полгода тоже можно было бы изменить, чтобы не возиться с накладками, но в компании Tesla, видимо, считают, что пока и так сойдёт…

Добавим что по состоянию на конец июля глобальные продажи Tesla Model Y, по данным ресурса EV Sales, составили 20 955 экземпляров. Для сравнения назовём пятёрку лидеров продаж за первые семь месяцев 2020 года: Tesla Model 3 – 164 800 шт., Renault Zoe – 46 511 шт., Nissan Leaf – 27 892 шт., Hyundai Kona Electric – 25 549 шт., VW e-Golf – 25 529 шт.

Ранее на этой неделе мы рассказывали о проблемах с качеством у электрического хэтчбека VW ID.3, не менее драматичных, чем у Tesla Model Y.

Наломали дров: Tesla покупает комплектующие в строительном супермаркете


Наломали дров: Tesla покупает комплектующие в строительном супермаркете


Наломали дров: Tesla покупает комплектующие в строительном супермаркете


Наломали дров: Tesla покупает комплектующие в строительном супермаркете


Наломали дров: Tesla покупает комплектующие в строительном супермаркете


Наломали дров: Tesla покупает комплектующие в строительном супермаркете


Наломали дров: Tesla покупает комплектующие в строительном супермаркете


Источник: kolesa.ru
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Комментарии ( 2 )

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Username (Посетители) Сегодня, 17:08
Похоже на завод теслы набрали инженеров из ваза
lol
 
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Neo_85 (Посетители) Сегодня, 17:03
bazar
smeh
Вообще дурдом.
 
 

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