Какие штаммы вируса будут самыми опасными осенью - Бекшин

Какие штаммы вирусов будут особенно активны в осенне-зимний период, рассказал главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в предстоящий осенне-зимний сезон в северном полушарии будут будут активны четыре штамма вируса. Два из них относятся к типу A - Guangdong (Гуангдонг) и Hong Kong (Гон Конг). А также два штамма типа B - Washington (Вашингтон) и Phuket (Пхукет). Они по рекомендации ВОЗ были включены в состав трех и четырех-валентных вакцин против гриппа на предстоящий сезон. И призваны защитить от вирусов, которые, как полагают эпидемиологи.



Конечно в мире циркулирует более 400 видов. Выбраны наиболее опасные из них - новые", - сказал Жандарбек Бекшин.