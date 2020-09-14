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В Казахстане стартовала вакцинация против гриппа

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:53
В Казахстане стартовала вакцинация против гриппа
Фото из открытых источников
Готовясь ко второй волне коронавирусной инфекции и сезона ОРВИ, единый дистрибьютор лекарств ТОО «СК-Фармация» закупил более 2 млн доз вакцин против гриппа «Гриппол+» производства России.

В состав включены антигены трех штаммов гриппа A(H3N2), F (H1N1) и B. Грипп опасен своими осложнениями. Такими, как синусит – это заболевание, сопровождающееся изнуряющей болью в области лба, переносицы или скул, а также такими, как пневмония, бронхит.

«Наиболее опасной группой гриппа является группа А, поскольку именно она вызывает такие опасные заболевания, как ревматизм, инфекционный артрит, порок сердца. У беременных из-за снижения защитных сил организма и перестройки иммунной системы грипп протекает тяжело и сопровождается серьезными осложнениями, чаще в виде пневмоний. Может вызвать гипоксию плода и прерывание беременности. Самый надежный метод профилактики гриппа и его осложнений ‒ вакцинация», ‒ сообщает Минздрав.

Бесплатно получить вакцину в поликлинике по месту прикрепления или прививочном кабинете могут:
- дети от 6 до 12 месяцев;
- ослабленные и часто болеющие дети; пожилые (лица 60 лет и старше);
- больные с хроническими заболеваниями легких, сердца и др.;
- лица с первичным или вторичным иммунодефицитом, получающие иммуносупрессивную терапию;
- лица закрытых коллективов (дома ребенка, дома престарелых, др.);
- медицинские работники;
- беременные женщины (наиболее безопасна вакцинация во 2-3 триместрах).

Противогриппозные вакцины безопасны и обладают высокой эффективностью для профилактики гриппа и его осложнений.


Источник: ktk.kz
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