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В выходные разрешили работать салонам красоты, фитнес-центрам и религиозным объектам

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:00
В выходные разрешили работать салонам красоты, фитнес-центрам и религиозным объектам
Фото : Primeminister.kz
Кроме того, была снижена предельная розничная цена на одноразовые медицинские маски с 80 до 60 тенге.

Межведомственной комиссией приняты решения по послаблению работы объектов бизнеса, сообщает zakon.kz.

Сегодня, 14 сентября, на заседании Межведомственной комиссии под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова, с учетом стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации и в целях снижения потока посетителей в будние дни, было принято решение разрешить функционирование в выходные дни:

салонов красоты, парикмахерских, объектов, оказывающих косметические услуги (регистрация на портале infokazakhstan.kz, 4 кв.м. на 1–го посетителя по предварительной записи);

фитнес-центров, спортивно-оздоровительных центров, тренажерных залов, спортивных комплексов, СПА-салонов, саун, бассейнов (регистрация на портале infokazakhstan.kz, заполняемость не более 30%, но не более 50 человек, предварительная запись, соблюдение масочного режима и социальной дистанции);

религиозных объектов (индивидуально, без проведения коллективных мероприятий).

По итогам обсуждения с государственными органами, НПП "Атамекен" и отечественными товаропроизводителями, была снижена предельная розничная цена на одноразовые медицинские маски с 80 до 60 тенге, т.е. на 25%, - пишет официальный сайт премьер-министра.

Также, было принято решение об автоматическом продлении назначения адресной социальной помощи (АСП) в четвертом квартале 2020 года получателям третьего квартала, без их обращения в государственные инстанции. Данная мера позволит исключить массовое скопление людей в государственных органах, тем самым минимизировать риски заражения граждан коронавирусной инфекцией. По итогам совещания заместитель премьер-министра дал ряд других поручений.


Источник: zakon.kz
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