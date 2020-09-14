Казахстанские призывники дважды будут сдавать тест на КВИ

Казахстанские призывники осенью будут дважды проходить ПЦР-тесты на коронавирус, чтобы исключить эпидемию в армии, сообщил глава департамента по делам обороны в Алматы Амантай Усербаев. Перед этим с ними побеседует врач-инфекционист.



«Во время весеннего призыва призывники проходили ПЦР-тестирование только по прибытии в воинскую часть. Сейчас оно проводится сначала на городских призывных пунктах, а потом повторно в воинских частях. Затем призывников поместят на 14-дневный карантин. Это не означает, что они будут с утра до вечера спать. Они будут проходить подготовку к воинской службе и принятию присяги. Все время будут заниматься под руководством командиров, но будут изолированы от основного личного состава», ‒ объяснил Амантай Усербаев.



Он также добавил, что по итогам призывной компании, которая была проведена весной, в Алматы среди призывников положительных результатов теста на коронавирусную инфекцию зарегистрировано не было.



Усербаев напомнил, что осенний призыв в армию начался с 1 сентября и продлится до декабря этого года. Уже идет комплектование воинских частей погранслужбы Комитета национальной безопасности. В последующем будут укомплектованы воинские части Вооруженных сил Казахстана и Нацгвардии.



Говоря о сроках призыва, полковник отметил, что они могут быть сдвинуты и перенесены, так как многое зависит от ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Отдельно начальник департамента по делам обороны высказался по поводу получения отсрочки от прохождения службы.



«Сотрудники местных органов управления на предоставление отсрочек или освобождения от службы в армии никаких прав не имеют. Такие вопросы рассматриваются и решения принимаются призывной комиссией. Поэтому просьба быть внимательными, чтобы не стать жертвой каких-либо мошенников», ‒ уточнил полковник Усербаев.



Также он обратился к призывникам и их родителям и призвал не искать поводов для уклонения от прохождения воинской службы, заверив, что в подразделениях Минобороны по всей стране созданы все необходимые условия и соблюдены все меры безопасности.