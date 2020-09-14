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Платными в Казахстане планируют сделать почти половину дорог в течение шести лет

Просмотров:131 Опубликовано: Сегодня, 19:13
Платными в Казахстане планируют сделать почти половину дорог в течение шести лет
Фото из открытых источников
В ближайшие шесть лет планируется долю платных дорог в Казахстане довести до 45%, заявляет министерство инвестиций и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

«В ближайшие шесть лет МИИР РК планируется долю платных дорог в Казахстане довести до 45%», - сообщается в информации, опубликованной на официальном сайте МИИР РК.

Согласно документу, долю автодорог республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии планируется довести до 100%, увеличить протяженность дорог I и II технической категории до 60%.

Также, в рамках госпрограммы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на предстоящие шесть лет планируется строительство и реконструкция 11 тыс. км автодорог, капитальный и средний ремонт 11 тыс. км дорог республиканской сети.

Железнодорожный транзит планируется увеличить на 49% с 18 до 26,9 млн тонн, контейнерный транзит - в два раза и довести до 1,6 млн контейнеров в 2025 году. Перевозки пассажиров увеличатся на 35% с 8,1 до 11 млн человек в год.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 1 )

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Yanis (Посетители) Сегодня, 19:53
У нас будет в полтора раза больше дорог? Это прекрасно.
Почему в полтора раза, спросите вы?
Да потому что для каждой платной дороги должна быть бесплатная альтернатива.

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
 

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