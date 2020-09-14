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Со счетов Гульнары Каримовой в Швейцарии вернут $131 млн Узбекистану

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:13
Со счетов Гульнары Каримовой в Швейцарии вернут $131 млн Узбекистану
Фото из открытых источников
Правительство Швейцарии достигло принципиальной договоренности с Ташкентом по условиям возвращения стране денежных средств, конфискованных в рамках расследования уголовного дела в отношении Гульнары Каримовой, передает centralasian.org.

Как сообщает агентство Associated Press, об этом правительство Швейцарии объявило в минувшую пятницу, 11 сентября.

Согласно рамочному соглашению, подписанному двумя странами, активы на сумму около 131 млн долларов, изъятых со швейцарских счетов дочери первого президента Гульнары Каримовой, будут возвращены властям Узбекистана.

Соглашение, которое еще предстоит оформить, прежде чем оно станет юридически обязательным, потребует от Ташкента исполнения ряда требований.

В частности, узбекским властям потребуется обеспечить прозрачность и подотчетность в процессе возвращения денег, использование активов для «улучшения условий жизни народа», инвестирование средств в проекты, поддерживающие устойчивое развитие, и создание механизма мониторинга.

Сообщается, что активы на сумму более 650 млн швейцарских франков все еще остаются замороженными в рамках продолжающегося уголовного дела в отношении Гульнары Каримовой. В случае возвращения этих средств на них будут распространяться те же условия реституции.

В августе 2015-го Каримову приговорили к пяти годам лишения свободы за вымогательство и уклонение от уплаты налогов.

В декабре 2017-го в рамках еще одного дела срок вырос до 10 лет. Кроме того, против Каримовой возбуждено еще несколько дел.

Гульнара Каримова и другие лица подозреваются в преступлениях, связанных с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов в зарубежных странах. Ущерб оценивается в сумму 174 млн долларов.

В марте 2020 года Ташкентский городской суд увеличил срок тюремного заключения старшей дочери Ислама Каримова.


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