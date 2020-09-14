«Виновники остаются в стороне»: Причину сбоев eGov и сайта ЕНПФ объяснили казахстанцам

После объявления властей о том, что казахстанцы могут снять пенсионные накопления для приобретения недвижимости, в соцсетях стали появляться жалобы на системные сбои сайта egov.kz. О причинах проблем работы сайта рассказал новоиспеченный председатель правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» Арман Абдрасилов, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».В холдинге информируют, что проблема сбоев работы портала связана с сервисным обслуживанием.«У меня лежит таблица по простою ЕНПФ на полчаса, потом 6 и 8 минут, позже на 2 часа. Все эти простои сказываются на нас, как на стороне, оказывающей услуги. (...) Мы видим, что после обращения в госорганы, в частности ЕНПФ, о том, что пенсионные выплаты могут быть использованы, сервисы периодически перестают работать. Мы признаем эти факты и сейчас по каждому из них ведется разбирательство. Все вопросы о проведении расследования направляются КИБ МЦРИАП РК и РГП «ГТС», – говорит Арман Абдрасилов.Собеседник отмечает, что и та и другая организации уполномочены проводить различные проверки.«Мы ходатайствуем о том, чтобы было проведено разбирательство, почему данный сервис был остановлен от нескольких минут до нескольких часов. В данном случае хотим отметить, что АО НИТ и холдинг «Зерде» являются точно также пострадавшей стороной, также как и наши граждане. Мы принимаем меры в отношении того, чтобы разобраться в этой ситуации, а позже дадим результаты по материалам разбирательства», — уточнил спикер.По словам спикера, сейчас ведутся работы по оценке ущерба от сбоев работы сайта.«Суть такая, портал электронного правительства egov – это собственность министерства цифрового развития, а наша дочерняя организация (АО НИТ — прим.NT) занимается его сопровождением. Портал электронного правительства соединяется с различными сервисами - государственными и негосударственными. Мы показываем пользователю сервисы, не показывая справки на своем сайте, на обратной стороне он берет эти данные либо с серверов каких-то госорганов, либо у себя. Есть сервисы государственные, которые находятся на серверах АО НИТ и обслуживаются их работниками. В этом случае, когда происходит какой-либо сбой, то это полностью вина АО НИТ, потому что мы эти сервисы сопровождаем и отвечаем за их работоспособность», — поясняет Абдрасилов.Он также подчеркивает, что в случае с ЕНПФ – портал находится на стороне АО НИТ, но сервисное обслуживание предоставляет другая организация.«В случае с ЕНПФ, сервер находится на стороне самой этой организации, соответственно, как только сервер не принадлежащий нам перестает выдавать ответы в силу определенных обстоятельств, мы не можем обслужить нашего клиента, то есть портал электронного правительства. В данной ситуации мы неоправданно получаем негативный отзыв. А ведь за дополнительные звонки на службу 1414 мы платим. По сути, мы несем прямые финансовые и имиджевые потери», – говорит он.Арман Абдрасилов считает, что сложившуюся проблему можно решить двумя способами.«Тут есть два решения, либо владелец сервиса сам качественно реализовывает обслуживание, либо они должны перенести все в сервисцентры в АО НИТ, и тогда делегируется ответственность на обслуживающую компанию», – рассуждает он.«Сейчас такая ситуация, что каждый госорган пытается свою систему держать где-то у себя. Естественно, мы эту систему не видим, а как только возникают проблемы, они не являются пострадавшей стороной и снимают всю ответственность с себя. (...) Почему мы сейчас такую позицию занимаем? Потому что все недовольство населения сыпется на АО НИТ и холдинг «Зерде». Так как мы выступаем фронтом, то весь негатив населения собираем на себя, а виновники этих проблем остаются в стороне. Думаю, и в дальнейшем ситуация будет продолжаться в таком же ключе. Поэтому нам крайне важно прояснить картину и провести разъяснительную работу, чтобы люди понимали, что к чему», – заключил собеседник.В свою очередь, в соцсетях можно найти множество жалоб казахстанцев, пытавшихся получить госуслугу посредством онлайн, но egov выдает ошибку.