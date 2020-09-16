Казахстанцы, получившие бесплатные ноутбуки для учебы, стали продавать их

Как выяснили благотворители, пойти на такой шаг семьи были вынуждены из-за нужды в продуктах
НУР-СУЛТАН, 16 сен – Sputnik. Казахстанцы, которые получили ноутбуки для учебы от благотворителей, стали продавать их в Сети.
На сайтах бесплатных объявлений появилось несколько публикаций о продаже новых ноутбуков.
На фотографиях пользователи узнали технику для дистанционного обучения, которую бесплатно раздавали нуждающимся семьям в Алматы и Алматинской области от фонда "Салиқалы Ұрпақ" ("Ответственное поколение").
Ранее в соцсетях фонда сообщалось, что благотворители встречаются с нуждающимися семьями и передают им одну тысячу ноутбуков для дистанционного обучения детей.
"Мы узнали о том, что одна из семей, которой мы передали ноутбук, выставила его на продажу. Мы встретились с ними и узнали, что пойти на такой шаг они были вынуждены из-за нужды. Узнав об этом, мы оказали необходимую материальную помощь семье", - сообщили в фонде "Салиқалы Ұрпақ".
Директор городского научно-методического центра новых технологий в образовании Алматы Андрей Дупик в беседе с корреспондентом Sputnik Казахстана отметил, что ноутбуки фонд предоставил на безвозмездной основе.
"Рекомендуется использовать их для обучения. Но мы отслеживаем факты продажи, и по каждой ситуации будем разбираться отдельно. В зависимости от ситуации примем меры. Дело в том, что ноутбуки предоставляются малообеспеченным семьям, и они могут их продавать, потому что не хватает денег на базовые вещи", - пояснил глава центра.
Отметим, что фонд "Салиқалы ұрпақ" ежемесячно оказывает помощь нуждающимся семьям. В этот список сотрудники фонда намерены внести семьи, которые выставили на продажу ноутбуки, предназначенные для обучения детей из-за финансовой нужды.
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