Вспышку птичьего гриппа зафиксировали в Казахстане

Министерство сельского хозяйства заявило о вспышке птичьего гриппа в Северо-Казахстанской области. Болезнь выявили специалисты после взятия проб с тушек погибшей птицы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.



Сообщается, что в семи районах Северо-Казахстанской области (Тимирязевском, Тайыншинском, Жамбылском, Кызылжарском, Шал акына, имени Габита Мусрепова, имени Магжана Жумабаева) с 9 по 16 сентября зарегистрирован падеж домашней птицы разных видов.



Национальный референтный центр установил, что причиной падежа стал высокопатогенный грипп птиц. В соответствии с принятыми правилами, Казахстан уведомил о вспышке заболевания Всемирную организацию здравоохранения животных.



В СКО уже принимаются меры против распространения высокопатогенного гриппа птиц: завозят вакцины, дезинфицируют территории, уничтожают трупы погибших животных. Наложен запрет на вывоз птицеводческой и сопутствующей продукции.



"Для срочного восстановления благополучного статуса страны и предотвращения распространения ВПГП Комитетом ветконтроля и надзора с 17 сентября введены временные ограничения на вывоз живой птицы и инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, кормов и кормовых добавок для птиц, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц из семи районов Северо-Казахстанской области", - сообщили в пресс-службе.



Для вакцинации животных на приграничных с Российской Федерацией территориях выделено 873 тысячи доз отечественных препаратов против высокопатогенного гриппа птиц.



Владельцы погибших птиц получат компенсацию в размере среднемесячной рыночной стоимости животных.



Эпизоотическая ситуация в регионе находится на контроле министерства.



Напомним, Казахстан ввел ограничения на границе с Россией из-за птичьего гриппа. Однако, как считают специалисты и ученые, возбудитель ВПГП может распространяться не только через указанные категории товаров, но и при помощи диких перелетных птиц.