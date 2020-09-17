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Вспышку птичьего гриппа зафиксировали в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:44
Вспышку птичьего гриппа зафиксировали в Казахстане
фото: pixabay.com
Министерство сельского хозяйства заявило о вспышке птичьего гриппа в Северо-Казахстанской области. Болезнь выявили специалисты после взятия проб с тушек погибшей птицы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

Сообщается, что в семи районах Северо-Казахстанской области (Тимирязевском, Тайыншинском, Жамбылском, Кызылжарском, Шал акына, имени Габита Мусрепова, имени Магжана Жумабаева) с 9 по 16 сентября зарегистрирован падеж домашней птицы разных видов.

Национальный референтный центр установил, что причиной падежа стал высокопатогенный грипп птиц. В соответствии с принятыми правилами, Казахстан уведомил о вспышке заболевания Всемирную организацию здравоохранения животных.

В СКО уже принимаются меры против распространения высокопатогенного гриппа птиц: завозят вакцины, дезинфицируют территории, уничтожают трупы погибших животных. Наложен запрет на вывоз птицеводческой и сопутствующей продукции.

"Для срочного восстановления благополучного статуса страны и предотвращения распространения ВПГП Комитетом ветконтроля и надзора с 17 сентября введены временные ограничения на вывоз живой птицы и инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, кормов и кормовых добавок для птиц, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц из семи районов Северо-Казахстанской области", - сообщили в пресс-службе.

Для вакцинации животных на приграничных с Российской Федерацией территориях выделено 873 тысячи доз отечественных препаратов против высокопатогенного гриппа птиц.

Владельцы погибших птиц получат компенсацию в размере среднемесячной рыночной стоимости животных.

Эпизоотическая ситуация в регионе находится на контроле министерства.

Напомним, Казахстан ввел ограничения на границе с Россией из-за птичьего гриппа. Однако, как считают специалисты и ученые, возбудитель ВПГП может распространяться не только через указанные категории товаров, но и при помощи диких перелетных птиц.


Источник: tengrinews.kz
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