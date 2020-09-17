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Более 390 млн тенге вернули в Казахстан из Швейцарии

Просмотров:225 Опубликовано: Сегодня, 10:30
Более 390 млн тенге вернули в Казахстан из Швейцарии
Фото : zakon.kz
Работа по возврату велась с 2018 года.

14 сентября власти Швейцарии возвратили Казахстану свыше 390 млн тенге, выведенных за рубеж членами организованного преступного сообщества по "Хоргосскому делу", сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы генеральной прокуратуры, указанные финансовые средства находились на счету иностранной компании в Швейцарском банке, принадлежащей одному из активных членов преступного сообщества Магзуму Абдралиеву, находящемуся с 2012 года в международном розыске.
Работа по возврату криминальных активов Абдралиева из Швейцарии велась с 2018 года.

Ранее, в 2019 году, в доход государства по этому делу из Швейцарии уже было возвращено 140 млн тенге.

Таким образом, общая сумма средств, поступивших из Швейцарии в госбюджет по данному делу в рамках работы по возврату активов из-за рубежа, составляет порядка 530 млн тенге (свыше 1,3 млн долларов), - говорится в сообщении.


Источник: zakon.kz
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