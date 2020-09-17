Обеспечить школьников бесплатным интернетом на «дистанционке» предложили в Казахстане

Сенаторы Мухтар Кул-Мухаммед и Аскар Шакиров на сегодняшнем заседании сделали депутатский запрос об отдельных вопросах в сфере образования, в том числе проблемы с доступом к интернету, нехваткой компьютеров, недостаточным уровнем компьютерной грамотности населения вкупе с неудовлетворительным уровнем цифровизации в стране, передает ИА «NewTimes.kz».
Депутаты отмечают, что вынужденный переход на дистанционный формат обучения стал серьезным испытанием для всех участников образовательного процесса.
Как известно, в трехмесячный период летних каникул перед Правительством была поставлена задача качественно подготовиться к предстоящему учебному году. Но как заверяют сенаторы, целый ряд проблем в сфере образования остался нерешенным.
«На сегодняшний день основными образовательными платформами являются «Bilimland.kz», «Daryn.online» и «Kundelik.kz», предпочтительность каждой из которых самостоятельно определяют сами школы. Несмотря на предложенный выбор, все отечественные образовательные платформы имеют общий недостаток, связанный с неудовлетворительной скоростью работы, за что подвергаются критике со стороны родителей и педагогов. Как отмечают пользователи, с тем же объемом интернет-трафика зарубежные онлайн ресурсы и приложения работают значительно быстрее», — говорится в запросе.
Ранее сообщалось, что в первый же день учебы в городе Алматы возник сбой платформы Bilimland в момент подключения к ней более 70 тысяч пользователей.
«Определенные вопросы вызывает, запущенный Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с операторами сотовой связи тариф «Білім». Тариф предоставляет безлимитный доступ только к казахстанским образовательным ресурсам. Дополнительный ежемесячный интернет-трафик в объеме 1 Гб, дающий доступ к зарубежным образовательным ресурсам, явно недостаточен. Сверх данного лимита пользователям приходится переплачивать из собственных средств. Родители учащихся просят увеличить объем трафика в рамках тарифа», — утверждают государственные деятели.
Например, при стандартном качестве видеосвязи и участии в ней трех и более человек приложение Zoom потребляет 810 Мегабайт в час. (1Гб = 1000 Мб).
В этой связи, депутаты сената подчеркивают, что обеспечение учащихся бесплатным доступом к интернету в условиях дистанционного обучения является обоснованным ввиду конституционных гарантий граждан на бесплатное среднее образование в государственных учебных заведениях.
«В данном контексте, в качестве альтернативного решения проблемы следует рассмотреть вопрос увеличения дополнительного интернет-трафика при минимальном увеличении стоимости ежемесячной абонентской платы», — говорят они.
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